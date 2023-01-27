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Авто

Эксклюзив за $20 миллионов: на продажу выставлен редчайший суперкар Ferrari 60-х (фото)

Ferrari 250 GT California Spider, Ferrari 250 GT California, Ferrari 250 California, Ferrari 250, Ferrari California
Фото: GOODING&COMPANY | Всего выпустили только 106 Ferrari 250 GT California Spider

Ferrari 250 GT California Spider — одна из самых редких и дорогих моделей в истории итальянской марки. Всего выпущено только 106 этих кабриолетов с 260-сильным V12.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 года. За знаменитое авто планируют выручить от 18 до 20 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Ferrari 250 GT California Spider, Ferrari 250 GT California, Ferrari 250 California, Ferrari 250, Ferrari California Fullscreen
Конкретно этот суперкар демонстрировался на автошоу в Нью-Йорке
Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT California – одна из самых дорогих моделей в истории итальянской марки. Сейчас трудно найти такое авто по цене менее 10 миллионов долларов.

Ferrari 250 GT California Spider, Ferrari 250 GT California, Ferrari 250 California, Ferrari 250, Ferrari California Fullscreen
Автомобиль неоднократно выигрывал награды на ретро-фестивалях
Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет Ferrari 250 GT California Spider создали специально для американского рынка и выпустили лимитированной серией из 106 авто. Из них 55 машин были в укороченном исполнении SWB. Элегантный дизайн авто разработали в ателье Scaglietti.

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Суперкар Ferrari оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 260 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 260 км/ч. Кабриолет также получил дисковые тормоза всех колес.

Ferrari 250 GT California Spider, Ferrari 250 GT California, Ferrari 250 California, Ferrari 250, Ferrari California Fullscreen
Под капотом установлен 260-сильный V12
Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот Ferrari 250 GT California Spider цвета морской волны демонстрировался на автошоу в Нью-Йорке, а все его владельцы были из Калифорнии. Кабриолет неоднократно выигрывал награды на различных ретро-фестивалях.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили самый красивый суперкар Ferrari. Он также относится к семейству 250.

Также мы писали, что на аукционе продадут редкий и необычный внедорожник Ferrari 1970 года.