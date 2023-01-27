Эксклюзив за $20 миллионов: на продажу выставлен редчайший суперкар Ferrari 60-х (фото)
Ferrari 250 GT California Spider — одна из самых редких и дорогих моделей в истории итальянской марки. Всего выпущено только 106 этих кабриолетов с 260-сильным V12.
В США на аукцион Gooding&Company выставили Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 года. За знаменитое авто планируют выручить от 18 до 20 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.
Ferrari 250 GT California – одна из самых дорогих моделей в истории итальянской марки. Сейчас трудно найти такое авто по цене менее 10 миллионов долларов.
Кабриолет Ferrari 250 GT California Spider создали специально для американского рынка и выпустили лимитированной серией из 106 авто. Из них 55 машин были в укороченном исполнении SWB. Элегантный дизайн авто разработали в ателье Scaglietti.
Суперкар Ferrari оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 260 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 260 км/ч. Кабриолет также получил дисковые тормоза всех колес.
Конкретно этот Ferrari 250 GT California Spider цвета морской волны демонстрировался на автошоу в Нью-Йорке, а все его владельцы были из Калифорнии. Кабриолет неоднократно выигрывал награды на различных ретро-фестивалях.
Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили самый красивый суперкар Ferrari. Он также относится к семейству 250.
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