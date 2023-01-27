Эксклюзив за $20 миллионов: на продажу выставлен редчайший суперкар Ferrari 60-х (фото)

Ferrari 250 GT California Spider — одна из самых редких и дорогих моделей в истории итальянской марки. Всего выпущено только 106 этих кабриолетов с 260-сильным V12.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 года. За знаменитое авто планируют выручить от 18 до 20 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Конкретно этот суперкар демонстрировался на автошоу в Нью-Йорке Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT California – одна из самых дорогих моделей в истории итальянской марки. Сейчас трудно найти такое авто по цене менее 10 миллионов долларов.

[ + – ] Автомобиль неоднократно выигрывал награды на ретро-фестивалях Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет Ferrari 250 GT California Spider создали специально для американского рынка и выпустили лимитированной серией из 106 авто. Из них 55 машин были в укороченном исполнении SWB. Элегантный дизайн авто разработали в ателье Scaglietti.

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Суперкар Ferrari оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 260 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 260 км/ч. Кабриолет также получил дисковые тормоза всех колес.

[ + – ] Под капотом установлен 260-сильный V12 Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот Ferrari 250 GT California Spider цвета морской волны демонстрировался на автошоу в Нью-Йорке, а все его владельцы были из Калифорнии. Кабриолет неоднократно выигрывал награды на различных ретро-фестивалях.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили самый красивый суперкар Ferrari. Он также относится к семейству 250.

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