На аукцион выставили один из десяти эксклюзивных "крылатых" Smart (фото)

Smart Forjeremy обладает отличным состоянием и оснащен доработанным Brabus турбированным двигателем. Пробег автомобиля составляет 48 тысяч км.

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На аукцион Bring a Trailer выставили необычный Smart Fortwo 2012 года в эксклюзивной версии Forjeremy. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Всего Smart совместно с модельером Джереми Скоттом выпустили только 10 экземпляров Forjeremy. Компактный автомобиль отличается необычной отделкой, которая включает "крылья" в задней части кузова.

Smart Forjeremy окрашен в белый цвет с красными акцентами и отделкой Tridion. Дополнительное оборудование включает в себя панорамную крышу, тонированные стекла и светодиодные дневные ходовые огни.

Отличительной чертой Smart Forjeremy являются "крылья" на кузове Фото: Bring a Trailer

Спереди на авто установлены 16-дюймовые колесные диски, а сзади — 17-дюймовые. Они обуты в шины Yokohama размерностью 195/40 и 215/35 соответственно.

Автомобиль основан на серийной модели в версии Passion. Интерьер выполнен из красной кожи и черной ткани.

Интерьер выполнен в красном и черном цветах Фото: Bring a Trailer

Внутри есть подогрев сидений, кондиционер, аудиосистема JBL и 6,5-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей с навигацией и поддержкой Bluetooth. Ковшеобразные сиденья отделаны красной кожей со вставками из черной ткани с ромбовидной строчкой.

Smart Forjeremy оснащен 0,9-литровым турбированным трехцилиндровым двигателем, доработанным ателье Brabus. Его мощность не разглашается.

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Автомобиль проехал всего 48 тысяч км. Он имеет отличное состояние и своевременно обслуживался. Торги заканчиваются через 7 дней.

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