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Авто

На аукционе продали культовый суперкар Lamborghini знаменитого певца (фото)

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт
Фото: Bring a Trailer | Lamborghini Countach принадлежал Роду Стюарту

Lamborghini Countach 25th Anniversary — юбилейная версия знаменитой модели. Суперкар оснащен 455-сильным V12 и способен развить 290 км/ч.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали Lamborghini Countach 1989 года. За легендарный суперкар выручили 550 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Суперкар относится к юбилейной версии 25th Anniversary
Фото: Bring a Trailer

Этот автомобиль принадлежал знаменитому британскому рок-музыканту Роду Стюарту. Исполнитель хитов Have You Ever Seen The Rain и All for Love является поклонником суперкаров. Он решил купить Lamborghini Countach в 1990 году, когда проживал в США.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Суперкар способен развить 290 км/ч
Фото: Bring a Trailer

Примечательно, что на то время у Рода Стюарта уже был Lamborghini Countach более ранней модели (и недавно его также продавали). Певец решил приобрести авто более новой версии 25th Anniversary.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Всего выпущено только 657 таких купе
Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Countach 25th Anniversary посвятили 25-летию модели и он стал финальной ее версией — всего выпустили 657 таких купе. Автомобиль обновили и добавили ему обвес.

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Купе оснащено 5,2-литровым V12 мощностью 455 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и развивает 295 км/ч.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Суперкар оснащен 455-сильным V12
Фото: Bring a Trailer

Авто Рода Стюарта богато оснащено – кожаный салон, климат-контроль, электропривод сидений и акустика Alpine с CD-плеером. В декабре прошлого года суперкар прошел расширенное техобслуживании.

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