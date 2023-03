На аукционе продали культовый суперкар Lamborghini знаменитого певца (фото)

Lamborghini Countach 25th Anniversary — юбилейная версия знаменитой модели. Суперкар оснащен 455-сильным V12 и способен развить 290 км/ч.

В США на аукционе Bring a Trailer продали Lamborghini Countach 1989 года. За легендарный суперкар выручили 550 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Суперкар относится к юбилейной версии 25th Anniversary Фото: Bring a Trailer

Этот автомобиль принадлежал знаменитому британскому рок-музыканту Роду Стюарту. Исполнитель хитов Have You Ever Seen The Rain и All for Love является поклонником суперкаров. Он решил купить Lamborghini Countach в 1990 году, когда проживал в США.

Суперкар способен развить 290 км/ч Фото: Bring a Trailer

Примечательно, что на то время у Рода Стюарта уже был Lamborghini Countach более ранней модели (и недавно его также продавали). Певец решил приобрести авто более новой версии 25th Anniversary.

Всего выпущено только 657 таких купе Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Countach 25th Anniversary посвятили 25-летию модели и он стал финальной ее версией — всего выпустили 657 таких купе. Автомобиль обновили и добавили ему обвес.

Купе оснащено 5,2-литровым V12 мощностью 455 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и развивает 295 км/ч.

Суперкар оснащен 455-сильным V12 Фото: Bring a Trailer

Авто Рода Стюарта богато оснащено – кожаный салон, климат-контроль, электропривод сидений и акустика Alpine с CD-плеером. В декабре прошлого года суперкар прошел расширенное техобслуживании.

