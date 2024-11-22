В Японии запускают в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger (фото)
Mitsuoka M55 внешне напоминает культовый Dodge Challenger 1970 года, однако создана на базе Honda Civic. Выпустят всего сотню таких авто.
В линейке Honda Civic 2025 появилась необычная лимитированная версия M55. Она поступает в продажу с января 2025 года по цене от 8 085 000 иен ($52 000). Об этом сообщается на сайте компании Mitsuoka.
Именно Mitsuoka выполнила оригинальный тюнинг Honda Civic. Японская компания создает нестандартные ретроверсии массовых моделей. Конкретно этот проект посвящен 55-летию Mitsuoka.
Седан Honda Civic сделали похожим на классический Dodge Challenger 1970 года. Ему изменили переднюю и заднюю части. Авто получило четыре круглых фары, узкую решетку радиатора, спойлер и "жабры" на заднем стекле. Кроме того, установили особые колесные диски.
Салон Honda Civic почти не изменился. Его лишь отделали дорогой кожей.Важно
Так же без изменений остался двигатель Honda Civic. Mitsuoka M55 оснащена 1,5-литровой 180-сильной турбочетверкой, в паре с которой работает вариатор.
Всего изготовят всего 100 Mitsuoka M55, причем право приобрести их разыграют в лотерее из-за большого спроса. Компания примет заявки из 350 желающих, среди которых жеребьевкой выберут сотню покупателей.
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