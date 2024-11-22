В Японии запускают в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger (фото)

Mitsuoka M55 внешне напоминает культовый Dodge Challenger 1970 года, однако создана на базе Honda Civic. Выпустят всего сотню таких авто.

В линейке Honda Civic 2025 появилась необычная лимитированная версия M55. Она поступает в продажу с января 2025 года по цене от 8 085 000 иен ($52 000). Об этом сообщается на сайте компании Mitsuoka.

Сзади установили жалюзи и спойлер Фото: Mitsuoka

Именно Mitsuoka выполнила оригинальный тюнинг Honda Civic. Японская компания создает нестандартные ретроверсии массовых моделей. Конкретно этот проект посвящен 55-летию Mitsuoka.

Седан Honda Civic сделали похожим на классический Dodge Challenger 1970 года. Ему изменили переднюю и заднюю части. Авто получило четыре круглых фары, узкую решетку радиатора, спойлер и "жабры" на заднем стекле. Кроме того, установили особые колесные диски.

Салон украсили дорогой кожей Фото: Mitsuoka

Салон Honda Civic почти не изменился. Его лишь отделали дорогой кожей.

Важно

Увеличат запас хода до 1000 км: Honda готовит инновационные батареи для электрокаров

Так же без изменений остался двигатель Honda Civic. Mitsuoka M55 оснащена 1,5-литровой 180-сильной турбочетверкой, в паре с которой работает вариатор.

Выпустят всего 100 Mitsuika M55 Фото: Mitsuoka

Всего изготовят всего 100 Mitsuoka M55, причем право приобрести их разыграют в лотерее из-за большого спроса. Компания примет заявки из 350 желающих, среди которых жеребьевкой выберут сотню покупателей.

Ранее Фокус рассказывал о новом конкуренте BMW X1 и Lexus NX от Honda.

Также мы писали об экстремальном тюнингованном Mercedes S-Class на 1000 сил.