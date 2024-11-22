У Японії запускають у виробництво незвичний гібрид Honda Civic та Dodge Challenger (фото)

Mitsuoka M55 зовні нагадує культовий Dodge Challenger 1970 року, проте створена на базі Honda Civic. Випустять лише сотню таких авто.

У лінійці Honda Civic 2025 з’явилася незвична лімітована версія M55. Вона надходить у продаж із січня 2025 року за ціною від 8 085 000 ієн ($52 000). Про це повідомляється на сайті компанії Mitsuoka.

Ззаду встановили жалюзі та спойлер Фото: Mitsuoka

Саме Mitsuoka виконала оригінальний тюнінг Honda Civic. Японська компанія створює нестандартні ретроверсії масових моделей. Конкретно цей проєкт присвячений 55-річчю Mitsuoka.

Седан Honda Civic зробили схожим на класичний Dodge Challenger 1970 року. Йому змінили передню та задню частини. Авто отримало чотири круглих фари, вузьку решітку радіатора, спойлер та "жабри" на задньому склі. Крім того, встановили особливі колісні диски.

Салон оздобили дорогою шкірою Фото: Mitsuoka

Салон Honda Civic майже не змінився. Його лише оздобили дорогою шкірою.

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Так само без змін залишився двигун Honda Civic. Mitsuoka M55 оснащена 1,5-літровою 180-сильною турбочетвіркою, у парі з якою працює варіатор.

Випустять лише 100 Mitsuika M55 Фото: Mitsuoka

Усього виготовлять лише 100 Mitsuoka M55, причому право придбати їх розіграють у лотереї через великий попит. Компанія прийме заявки із 350 охочих, серед яких жеребкуванням оберуть сотню покупців.

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