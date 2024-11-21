Увеличат запас хода до 1000 км: Honda готовит инновационные батареи для электрокаров

Твердотельные батареи Honda будут легче и дешевле, а еще позволят вдвое увеличить запас хода электромобилей. Для их производства строят новый современный завод.

Honda разрабатывает новое поколение батарей для электрокаров. Их производство планируют наладить во второй половине 2020-х годов. Об этом заявил директор по развитию японской корпорации Кейджи Отсу агентству Reuters.

По его словам, новые батареи Honda будут твердотельными, то есть будут иметь твердый (а не жидкий) электролит повышенной плотности. Эта технология позволит увеличить запас хода электрокаров вдвое — до примерно 1000 км.

Для выпуска батарей строят новый завод вблизи Токио Фото: Honda

В планах японского автогиганта — уменьшить размеры батарей электрокаров на 50%, массу — на 35%, а стоимость — на 25%. Таким образом, электромобили Honda станут не только более "дальнобойными", но и более дешевыми.

Это, в свою очередь, позволит к 2030 году нарастить производство электрокаров до 2 миллионов единиц в год. Их доля в линейке Honda достигнет 40%.

Важно

Презентован новый конкурент BMW X1 и Lexus NX от Honda (фото)

Твердотельные батареи Honda будут производить на новом предприятии в пригороде Токио. В его строительство вложат 43 миллиарда иен ($277 млн), а первая сборочная линия заработает уже в начале 2025 года — будут выпускать пробные партии новых батарей.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышел компактный кроссовер Honda с расходом 5,4 л на 100 км.

Также мы писали, что итальянский производитель спорткаров полностью перейдет на выпуск электрических моделей.