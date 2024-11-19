Известный итальянский производитель спортивных авто отказывается от бензиновых двигателей
Строгие экологические нормы вынудили Abarth перейти на выпуск электромобилей. Итальянский автопроизводитель постепенно прекратит выпуск всех бензиновых моделей.
Abarth не будет создавать новые модели с двигателями внутреннего сгорания и полностью перейдет на электромобили. Об этом заявил руководитель европейского филиала FIAT и Abarth Гаэтано Торель в интервью британскому изданию Autocar.
По его словам, после прекращения выпуска бензинового FIAT 500 Abarth компания попрощалась с двигателями внутреннего сгорания в Европе. На южноамериканском рынке еще остаются заряженные версии FIAT Pulse и Fastback от Abarth, однако новые модели не планируются. От создания гибридов в Abarth также отказались.
Отказ от бензиновых двигателей Гаэтано Торель объяснил суровыми экономами. Он отметил, что, к примеру, в Италии за заряженный хэтчбек с выбросами СО2 на уровне 180 г/км придется платить от 1000 до 2000 евро налога в год.
Спортивные электромобили освобождены от этого налога и обеспечивают такую же или даже лучшую динамику, ведь электромотор обеспечивает большую мощность.Важно
Сейчас в линейке Abarth две электрические модели, созданные на основе хэтчбека FIAT 500e и кроссовера 600e. В будущем появятся новые электромобили, причем все они будут базироваться на FIAT — самостоятельные модели не планируются.
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