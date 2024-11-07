Ретро-дизайн и запас хода 115 км: представлен самый дешевый электрический FIAT (фото)
Электрический скутер выдержан в стилистике FIAT 500e. Он способен развивать 80 км/ч и проехать до 115 км без подзарядки.
В семействе FIAT 500 ожидается пополнение — к автомобилям присоединился электрический скутер E-Moped 500. Его презентовали на выставке EICMA в Милане. Об этом сообщает сайт L'Argus.
Электроскутер FIAT E-Moped 500 разработан в сотрудничестве с итальянским производителем мототехники Platum, а его дизайн разработали в ателье Pininfarina.
Внешность E-Moped 500 выдержана в стилистике современного электрокара FIAT 500e. У него похожие плавные обводы, такие же круглые фары и прямоугольный фонарь, а еще появились характерные логотипы 500.
Электрический скутер FIAT получил щиток приборов в ретростиле, а под его сиденьем скрывается немалый багажник, в который поместится шлем.
Новый FIAT E-Moped 500 является электрической альтернативой 125-кубовым бензиновым скутерам. Его мощность пока держат в секрете (она не превышает 15 сил), но известна максимальная скорость в 80 км/ч.
Заявленный запас хода составляет 115 км. Аккумулятор снимается, то есть его можно подзаряжать в домашних условиях. Цена пока не называется, но это точно будет самый дешевый электрический FIAT.
Кстати, недавно свой первый электромотоцикл представили и Renault.
Также Фокус писал, что дебютировал самый мощный и быстрый FIAT.