Ретродизайн і запас ходу 115 км: представлено найдешевший електричний FIAT (фото)

Електричний скутер витриманий у стилістиці FIAT 500e. Він здатен розвивати 80 км/год і проїхати до 115 км без підзарядки.

У сімействі FIAT 500 очікується поповнення – до автомобілів приєднався електричний скутер E-Moped 500. Його презентували на виставці EICMA в Мілані. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Електроскутер FIAT E-Moped 500 розроблений у співпраці із італійським виробником мототехніки Platum, а його дизайн розробили в ательє Pininfarina.

Дизайн розробили в ательє Pininfarina Фото: Fiat

Зовнішність E-Moped 500 витримана у стилістиці сучасного електрокара FIAT 500e. У нього схожі плавні обводи, такі ж круглі фари та прямокутний ліхтар, а ще з’явилися характерні логотипи 500.

Електричний скутер FIAT отримав щиток приладів у ретростилі, а під його сидінням ховається чималий багажник, в який поміститься шолом.

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Новий FIAT E-Moped 500 є електричною альтернативою 125-кубовим бензиновим скутерам. Його потужність поки тримають у секреті (вона не перевищує 15 сил), але відома максимальна швидкість становить 80 км/год.

Запас ходу становить 115 км Фото: Fiat

Заявлений запас ходу становить 115 км. Акумулятор знімається, тобто його можна підзаряджати в домашніх умовах. Ціна поки не називається, але це точно буде найдешевший електричний FIAT.

До речі, нещодавно свій перший електромотоцикл представили і Renault.

Також Фокус писав, що дебютував найпотужніший і найшвидший FIAT.