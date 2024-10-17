Ретростиль і лімітований наклад: представлено перший мотоцикл від Renault (фото, відео)

Heritage Spirit Scrambler від Renault — кросовий електробайк у стилі 60-х років. Він здатен розвинути 99 км/год та подолати до 110 км без підзарядки.

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На автошоу в Парижі Renault презентували свій перший мотоцикл Heritage Spirit Scrambler. Усього виготовлять лише 10 таких електробайків вартістю 26 900 євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Перший електромотоцикл Renault створили у співробітництві з компанією Ateliers HeritageBike. Його дизайн витримано в стилістиці кросових байків 60-х років.

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Крім того, розробники надихались знаменитим Renault 4 1961 року. Не дивно, що електробайк виставили на стенді разом із наступником цієї моделі — електрокросовером Renault 4 E-Tech.

Електробайк показали разом із новим Renault 4 E-Tech Фото: Renault

У основі Heritage Spirit Scrambler лежить сталева рама, а обтікачі мотоцикла виконані з композитних матеріалів. Мотор потужністю 9,1 к. с. (7 кВт) розганяє електробайк масою 137 кг до 99 км/год. Батарея ємністю 4,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 110 км.

Запас ходу електробайка сягає 110 км Фото: Renault

Електробайк Renault отримав посилену підвіску з ходом 85 мм та 17-дюймові позашляхові шини. Сповільнюють його дискові гальма Brembo діаметром 320 мм ззаду та 245 мм спереду.

Раніше Фокус розповідав, що вінтажний мотоцикл 1936 року пішов із молотка за $420 000.

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