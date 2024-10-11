Їх випустили лише 600: на аукціон виставили унікальний бойовий скутер із гарматою (фото)

Випустили лише 600 бойових скутерів Vespa TAP150. Моторолер оснастили безвідкатною гарматою М20 калібром 75 мм.

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У Франції виставили на продаж рідкісний скутер Vespa TAP150. Це унікальний військовий моторолер, виготовлений невеликою партією. Про нього розповіли на сайті Rideapart.

Бойовий моторолер створила і виготовляла французька компанія АСМА, яка придбала в італійської Vespa ліцензію на випуск мототехніки. Із 1956 по 1959 рік виготовили приблизно 600 таких скутерів.

Виготовили лише 600 Vespa TAP150

Vespa TAP150 оснастили американською безвідкатною гарматою М20 калібром 75 мм. Вона здатна стріляти кумулятивними снарядами на 6500 м. 145-кубовий мотор розганяє Vespa TAP150 до 66 км/год.

Скутер Vespa могли скидати з парашутом, тому він надійшов на озброєння французьких десантних військ. Екіпаж TAP150 складався із двох осіб – стрілка та заряджаючого. На ходу моторолер стріляти не міг – потрібно було зупинятися.

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Бойовий моторолер Vespa брав участь у війнах в Алжирі та Індокитаї. Утім, його ефективність виявилася невисокою, тому його досить швидко зняли з озброєння.

Скутер оснастили безвідкатною гарматою калібром 75 мм

Конкретно цей скутер Vespa TAP150 в непоганому стані та здатен самостійно пересуватися. У нього місцями облізла фарба, проте іржі немає.

Раніше Фокус розповідав, що новий скутер Vespa став найрозкішнішим у світі. Його оздобили шкірою та карбоном.

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