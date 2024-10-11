Их выпустили всего 600: на аукцион выставили уникальный боевой скутер с пушкой (фото)

Выпустили всего 600 боевых скутеров Vespa TAP150. Мотороллер оснастили безоткатной пушкой М20 калибром 75 мм.

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Во Франции выставили на продажу редкий скутер Vespa TAP150. Это уникальный военный мотороллер, изготовленный небольшой партией. О нем рассказали на сайте Rideapart.

Боевой мотороллер был создан и производился французской компанией АСМА, которая приобрела у итальянской Vespa лицензию на выпуск мототехники. С 1956 по 1959 год было изготовлено около 600 таких скутеров.

Изготовили всего 600 Vespa TAP150

Vespa TAP150 оснастили американской безоткатной пушкой М20 калибром 75 мм. Она способна стрелять кумулятивными снарядами на 6500 м. 145-кубовый мотор разгоняет Vespa TAP150 до 66 км/ч.

Скутер Vespa могли сбрасывать с парашютом, поэтому он поступил на вооружение французских десантных войск. Экипаж TAP150 состоял из двух человек — стрелка и заряжающего. На ходу мотороллер стрелять не мог — нужно было останавливаться.

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Боевой мотороллер Vespa участвовал в войнах в Алжире и Индокитае. Впрочем, его эффективность оказалась невысокой, поэтому его довольно быстро сняли с вооружения.

Скутер оснастили безоткатной пушкой калибром 75 мм

Конкретно этот скутер Vespa TAP150 в неплохом состоянии и способен самостоятельно передвигаться. У него местами облезла краска, однако ржавчины нет.

Ранее Фокус рассказывал, что новый скутер Vespa стал самым роскошным в мире. Его украсили кожей и карбоном.

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