В Киеве засветился самый оригинальный мотоцикл Harley Davidson (фото)

Мотоцикл Harley Davidson Pan America — туристическая модель с необычным дизайном. Байк оснащен 152-сильным мотором и способен развить 220 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый Harley Davidson Pan America. Это наиболее оригинальная и нестандартная модель в современной линейке бренда. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мотоцикл Harley Davidson Pan America выпускается с 2020 года. Это туристическая модель класса Dual-Sport, приспособленная к легкому бездорожью. Ее масса составляет 229 кг.

Harley Davidson Pan America способен развить 220 км/ч Фото: Topcars UA

Pan America выделяется на фоне других Harley Davidson своим нетипичным дизайном. У него футуристический передний обтекатель с узкими светодиодными фарами. Мотоцикл оснащен сенсорным дисплеем и Bluetooth.

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Этот Harley Davidson Pan America в исполнении 1250 Special оснащен 1,25-литровым двигателем V2, который развивает 152 л.с. и 128 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Мотоцикл Harley Davidson способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 220 км/ч, а средний расход топлива составляет 5,5 л на 100 км. Цена Harley Davidson Pan America в Украине — от 23 тыс. евро.

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