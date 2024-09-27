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В Киеве засветился самый оригинальный мотоцикл Harley Davidson (фото)

Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новый Harley Davidson Pan America
Фото: Topcars UA | Harley Davidson Pan America — новый туристический мотоцикл

Мотоцикл Harley Davidson Pan America — туристическая модель с необычным дизайном. Байк оснащен 152-сильным мотором и способен развить 220 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый Harley Davidson Pan America. Это наиболее оригинальная и нестандартная модель в современной линейке бренда. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новый Harley Davidson Pan America Fullscreen
Мотоцикл отличается оригинальным дизайном
Фото: Topcars UA

Мотоцикл Harley Davidson Pan America выпускается с 2020 года. Это туристическая модель класса Dual-Sport, приспособленная к легкому бездорожью. Ее масса составляет 229 кг.

мотоцикл Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новый Harley Davidson Pan America Fullscreen
Harley Davidson Pan America способен развить 220 км/ч
Фото: Topcars UA

Pan America выделяется на фоне других Harley Davidson своим нетипичным дизайном. У него футуристический передний обтекатель с узкими светодиодными фарами. Мотоцикл оснащен сенсорным дисплеем и Bluetooth.

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Этот Harley Davidson Pan America в исполнении 1250 Special оснащен 1,25-литровым двигателем V2, который развивает 152 л.с. и 128 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

мотор Harley Davidson Pan America, Harley Davidson, мотоцикл Harley Davidson, новый Harley Davidson Pan America Fullscreen
Мотоцикл оснащен 152-сильным двигателем V2
Фото: Topcars UA

Мотоцикл Harley Davidson способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 220 км/ч, а средний расход топлива составляет 5,5 л на 100 км. Цена Harley Davidson Pan America в Украине — от 23 тыс. евро.

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