Карбон, шкіра і малий наклад: представлено найрозкішніший у світі електроскутер (фото)

Електроскутер Vespa Monaco Edition отримав карбонові деталі та шкіряне сидіння. Він оснащений електромотором та має запас ходу 100 км.

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Знамените німецьке ательє Mansory, яка виконує тюнінг "Гелендвагена", Rolls-Royce та навіть Bugatti, взялося за скромний скутер Vespa. Для нього розробили лімітовану версію Monaco Edition. Про це повідомляється на офіційному сайті Mansory.

Скутер отримав карбонові деталі Фото: Mansory

Новий Vespa Monaco Edition отримав карбонові переднє крило і обтікачі, а також декор у кольорах прапора Монако. Сидіння скутера виготовили із дорогої шкіри з перехресними швами.

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Силова установка не зазнала змін. Для доопрацювання в Mansory обрали електроскутер Vespa Elettrica. Він оснащений мотором на 5,% к. с. (4 кВт) та батареєю ємністю 4,2 кВт∙год.

Скутер Vespa Elettrica Monaco Edition здатен розігнатися до 70 км/год, а його запас ходу становить 100 км. Зарядити батарею можна за 3,5-4 години.

Випсцстять лише 99 Vespa Monaco Edition Фото: Mansory

Новий Vespa Monaco Edition випустять невеликим накладом у 99 одиниць. Вартість поки не називається, але вона буде суттєво вищою, аніж ціна Vespa Elettrica у стандартній версії, яка становить 8000 доларів.

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