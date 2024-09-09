Карбон, шкіра і малий наклад: представлено найрозкішніший у світі електроскутер (фото)
Електроскутер Vespa Monaco Edition отримав карбонові деталі та шкіряне сидіння. Він оснащений електромотором та має запас ходу 100 км.
Знамените німецьке ательє Mansory, яка виконує тюнінг "Гелендвагена", Rolls-Royce та навіть Bugatti, взялося за скромний скутер Vespa. Для нього розробили лімітовану версію Monaco Edition. Про це повідомляється на офіційному сайті Mansory.
Новий Vespa Monaco Edition отримав карбонові переднє крило і обтікачі, а також декор у кольорах прапора Монако. Сидіння скутера виготовили із дорогої шкіри з перехресними швами.Важливо
Силова установка не зазнала змін. Для доопрацювання в Mansory обрали електроскутер Vespa Elettrica. Він оснащений мотором на 5,% к. с. (4 кВт) та батареєю ємністю 4,2 кВт∙год.
Скутер Vespa Elettrica Monaco Edition здатен розігнатися до 70 км/год, а його запас ходу становить 100 км. Зарядити батарею можна за 3,5-4 години.
Новий Vespa Monaco Edition випустять невеликим накладом у 99 одиниць. Вартість поки не називається, але вона буде суттєво вищою, аніж ціна Vespa Elettrica у стандартній версії, яка становить 8000 доларів.
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