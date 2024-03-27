Шкіра, карбон і море золота: який вигляд має найрозкішніший кросовер Rolls-Royce (фото)

Новий Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro прикрашений позолотою зовні та всередині. Потужність двигуна кросовера збільшили до 610 сил.

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Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав нову ультрарозкішну версію. Створили її спеціалісти тюнінг-ательє Mansory, відомого своїми екстравагантними авто. Подробиці авто розкрили на його сайті.

Кросовер прикрасили позолотою Фото: Mansory

Проєкт назвали Linea D'Oro ("золота лінія") і першого ж погляду на новий Rolls-Royce Cullinan Mansory зрозуміло, звідки взялася така назва. Кузов кросовера отримав золотий декор. Позолотою прикрасили решітку радіатора, дверні ручки, молдінги та ковані 24-дюймові колісні диски. Разом із тим, встановлені карбонові обвіс, капот і задній спойлер із цікавим візерунком.

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Золото з’явилося і в салоні Rolls-Royce Cullinan – ним оздобили майже всі металічні деталі оздоблення. Крім того, використані шкіра та карбон. Підсвітка стелі та дверних карт імітує зоряне небо. Ззаду встановили окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

У салоні золото поєднане зі шкірою та карбоном Фото: Mansory Ззаду встановлені окремі крісла Фото: Mansory

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan торкнувся і двигуна. Віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшили до 610 к. с. та 950 Н∙м. Середня витрата пального складає 19,6 л на 100 км. Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory не називається, але вона точно перевищує мільйон доларів.

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