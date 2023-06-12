В Україні з'явився ексклюзивний заряджений кросовер Rolls-Royce за $700 000 (фото)

Rolls-Royce Cullinan Black Badge вирізняється ексклюзивним декором і розкішнішим внутрішнім оздобленням. Потужність двигуна збільшена до 600 к. с.

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У Хмельницькому помітили новий Rolls-Royce Cullinan у особливій версії Black Badge. Ексклюзивний представницький кросовер коштує близько 700 000 доларів і в Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Про це пише сайт ТопЖир.

Кросовер отримав 600-сильний V12 Фото: Bring a Trailer

Black Badge – дорожча заряджена версія Rolls-Royce Cullinan. Від стандартної моделі на вигляд її відрізняють нові 22-дюймові легкосплавні диски і особливий декор на кузові. Замість хромованих деталей використано чорні. Саме цей автомобіль пофарбований у рідкісний зелений колір Dark Emerald.

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Салон Rolls-Royce Cullinan Black Badge оздоблений ексклюзивною чорною шкірою з контрастними вставками та простроченням у колір кузова. Крім того, додані карбонові накладки.

Автомобіль оснащений 22-дюймовими дисками Фото: Bring a Trailer

До того ж, Rolls-Royce Cullinan Black Badge потужніший за стандартну модель. Його 6,75-літровий V12 твін-турбо розвиває 600 к. с. та 900 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП кросовер розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

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