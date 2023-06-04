Українець став одним із перших власників ексклюзивного Bugatti за $10 мільйонів (фото)

Усього випустили лише 10 суперкарів Bugatti Centodieci. Одним із власників такого автомобіля став Кріштіану Роналду.

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Одним із покупців рідкісного суперкара Bugatti Centodieci став українець. Ексклюзивне лімітоване авто обійшлося в 10 мільйонів доларів. Про це стало відомо сайту "ТопЖир".

Як відомо, всього зібрано лише 10 купе Bugatti Centodieci. Одним із власників такого суперкара є Кріштіану Роналду — нещодавно він показав своє авто в Мадриді.

Замовником Bugatti Centodieci називають українця Михайла Романенка Фото: topgir.com.ua

За даними журналістів "ТопЖиру", купити Bugatti Centodieci вирішив бізнесмен із Чернівців Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko). 35-річний українець є великим власником криптовалюти і став одним із засновників корпорації Danvel Group, яка займається управлінням активами приватних інвесторів і венчурних фондів. Його статок оцінюють у $1,5 мільярда.

Дизайн Bugatti Centodieci виконаний у стилістиці 90-х років Фото: Bugatti

Примітно, що партнер Михайла Романенка з Danvel Group, Назар Бабенко, раніше також придбав надзвичайно дорогий Bugatti, але іншої моделі — купе Divo за 9 мільйонів доларів.

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Bugatti Centodieci, характеристики й особливості суперкара

Новий Bugatti Centodieci — лімітований суперкар, присвячений 110-річчю бренду. Його дизайн виконаний у стилістиці культового Bugatti EB110 1992 року, а салон оздоблений шкірою та карбоном.

Салон авто оброблений шкірою та карбоном Фото: Bugatti

Centodieci побудований на базі Bugatti Chiron, проте потужність його 8,0-літрового W16 підняли до 1600 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 380 км/год.

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