850-сильний раритет: в Україні помітили унікальний надшвидкісний спорткар Porsche (фото)

Gemballa Avalanche GTR 800 EVO-R — екстремальний доопрацьований Porsche 911 Turbo. Купе розганяється до 100 км/год за 3,1 сек і здатне розвинути 335 км/год.

Related video

У Житомирі сфотографували рідкісний Gemballa Avalanche GTR 800 EVO-R. Це єдиний такий спортивний автомобіль в Україні. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.

Німецьке ательє Gemballa з 1981 виконує екстремальний тюнінг Porsche. Купе Gemballa Avalanche GTR 800 EVO-R побудовано у 2008 році на базі Porsche 911 Turbo у кузові 997 і новим коштувало близько 300 000 доларів. Усього випущено лише кілька десятків таких автомобілів.

Спорткар здатний розігнатися до 335 км/год

Навіть через 15 років після випуску спорткар Porsche вражає своїми характеристиками. Потужність його 3,6-літрової опозитної шістки з турбонаддувом підняли до 850 к. с., а піковий обертальний момент виріс до 935 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,1 секунди, а максимальна швидкість становить 335 км/год.

Важливо

В Україну привезли найшвидший спорткар BMW за 6,5 мільйона гривень (фото)

Тюнінг Porsche 911 торкнувся і дизайну авто. Його кузов серйозно розширили, додали обважування та повітрозабірники. Кришка переднього багажника замінена, а ззаду з'явилося величезне антикрило. Цікава деталь — краплеподібні фари запозичені у знаменитого Porsche Carrera GT. У салоні встановлені спортивні сидіння.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили найдорожчий Porsche Cayenne за 375 000 доларів.

Також ми писали, що до України привезли флагманський кросовер BMW за 7 мільйонів гривень.