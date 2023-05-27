850-сильный раритет: в Украине заметили уникальный сверхскоростной спорткар Porsche (фото)

Gemballa Avalanche GTR 800 EVO-R — экстремальный доработанный Porsche 911 Turbo. Купе разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с и способно развить 335 км/ч.

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Немецкое ателье Gemballa с 1981 года выполняет экстремальный тюнинг Porsche. Купе Gemballa Avalanche GTR 800 EVO-R построено в 2008 году на базе Porsche 911 Turbo в кузове 997 и новым стоило около 300 000 долларов. Всего выпущено лишь несколько десятков таких автомобилей.

Спорткар способен разогнаться до 335 км/ч

Даже через 15 лет после выпуска спорткар Porsche впечатляет своими характеристиками. Мощность его 3,6-литровой оппозитной шестерки с турбонаддувом подняли до 850 л. с., а пиковый крутящий момент вырос до 935 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

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Тюнинг Porsche 911 затронул и дизайн авто. Его кузов серьезно расширили, добавили обвес и воздухозаборники. Крышка переднего багажника заменена, а сзади появилось огромное антикрыло. Интересная деталь – каплевидные фары позаимствованы у знаменитого Porsche Carrera GT. В салоне установлены ковшеобразные спортивные сиденья.

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