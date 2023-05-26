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Авто

В Украину привезли самый быстрый спорткар BMW за 6,5 миллионов гривен (фото)

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BMW M4 CSL стоит 6,5 миллионов гривен

Всего выпустят только 1000 купе BMW M4 CSL. Лимитированный спорткар оснащен 550-сильной турбошестеркой и способен развить 307 км/ч.

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В Украине появился новый BMW M4 CSL. Экстремальное трековое купе стоит около 6,5 миллионов гривен. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Спорткар не только почти вдвое дороже стандартного купе BMW M4, но и гораздо эксклюзивнее. Всего выпустят только 1000 таких авто. Новый BMW M4 CSL – своего рода трибют модели 3,0 CSL, празднующей свое 50-летие.

BMW M4 CSL, новый BMW M4 CSL, новый BMW M4, BMW M4 Fullscreen
BMW M4 CSL оснащен 550-сильной турбошестеркой

Под капотом купе установлена 3,0-литровая турбошестерка мощностью 550 л. с., дополненная титановым выхлопом. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а до 200 км/ч – 10,7 с.

Максимальная скорость составляет 307 км/ч. Кроме того, это самый быстрый BMW на автодроме Нюрбургринг – он проехал круг за 7 минут 20,2 секунды.

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У BMW M4 CSL доработана подвеска, установлены адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза. За счет использования карбона массу авто снизили на 100 кг (до 1625 кг).

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Купе способно развить 307 км/ч

Отличить новый BMW M4 CSL можно по особой решенике радиатора, карбоновым обвесу и спойлеру, а также иным колесным дискам. В салоне появились спортивные кресла, а задние сиденья убрали. В отделке сочетаются карбон и алькантара.

Примечательно, что это не первый BMW M4 CSL в Украине. Еще одно такое купе появилось в Киеве.

Также Фокус писал, что в Украине заметили флагманский кроссовер BMW за 7 миллионов гривен.