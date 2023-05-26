В Україну привезли найшвидший спорткар BMW за 6,5 мільйона гривень (фото)

Усього випустять лише 1000 купе BMW M4 CSL. Лімітований спорткар оснащений 550-сильною турбошісткою і здатний розвинути 307 км/год.

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В Україні з'явився новий BMW M4 CSL. Екстремальне трекове купе коштує близько 6,5 мільйонів гривень. Про це пише сайт ТопЖир.

Спорткар не тільки майже вдвічі дорожчий за стандартне купе BMW M4, але й набагато ексклюзивніше. Усього випустять лише 1000 таких авто. Новий BMW M4 CSL – своєрідний трибют моделі 3,0 CSL, що святкує своє 50-річчя.

BMW M4 CSL оснащений 550-сильною турбошісткою

Під капотом купе встановлено 3,0-літрову турбошістку потужністю 550 к. с., доповнена титановим вихлопом. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а до 200 км/год – 10,7 секунди.

Максимальна швидкість становить 307 км/год. Крім того, це найшвидший BMW на автодромі Нюрбургрінг — він проїхав коло за 7 хвилин 20,2 секунди.

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У BMW M4 CSL дороблено підвіску, встановлені адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма. За рахунок використання карбону масу авто зменшили на 100 кг (до 1625 кг).

Купе здатне розвинути 307 км/год

Відрізнити новий BMW M4 CSL можна за особливим рішенням радіатора, карбоновим обвісом і спойлером, а також іншим колісним дискам. У салоні з'явилися спортивні крісла, а задні сидіння забрали. В обробці поєднуються карбон та алькантара.

Це не перший BMW M4 CSL в Україні. Ще одне таке купе з'явилося у Києві.

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