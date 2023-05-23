В Україні помітили надпотужний сімейний кросовер BMW за 200 000 євро (фото)

Alpina XB7 — тюнінгована заряджена версія великого кросовера BMW X7. Автомобіль оснащений 620-сильним V8 твін-турбо і здатний розвинути 290 км/год.

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Новий BMW Alpina XB7 — заряджена версія семимісного кросовера BMW X7. Оскільки нещодавно модель-донор була оновлена (і також нещодавно з'явилася в Україні ), то модернізацію пройшов і її спортивний варіант. У Європі він коштує від 170 500 євро, а в Україні ціна перевищує 200 000 євро.

Кросовер здатний розвинути 290 км/год Фото: topgir.com.ua

Кросовер BMW Alpina XB7 оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо зі збільшеною до 621 к. с. потужністю. Він розганяється до 100 км/год за 4,2 сек і розвиває 290 км/год. При оновленні двигун доповнили 48-вольтною гібридною установкою, що зробило його дещо економічнішим.

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Автомобіль оснащений електронним заднім диференціалом та більш ефективними гальмами від Brembo. Крім того, у нього переналаштовано пневмопідвіску.

У салоні кросовера — особлива обробка Фото: BMW

Відрізнити BMW Alpina XB7 від стандартного кросовера можна за більш агресивною передньою частиною, обвісом і спеціальним колісним диском діаметром від 21 до 23 дюймів. Звичайно, боковини прикрашені фірмовою графікою Alpina. Також пропонується особливе оздоблення салону.

Примітно, що в лінійці BMW вже є потужніший і найдорожчий кросовер XM і він нещодавно з'явився в Україні.

Також Фокус повідомляв, що до нашої країни привезли флагманський електромобіль BMW.