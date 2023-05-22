Потужний флагман: в Україну привезли найдорожчий кросовер BMW за 7 мільйонів (фото)

BMW XM – новий флагманський кросовер німецької марки. Автомобіль запропонований виключно у потужних гібридних версіях з бензиновим V8 та електромотором.

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У Києві сфотографували новий BMW XM 2023. Найдорожчий кросовер в історії німецької марки нещодавно вийшов на ринок і вже з'явився в Україні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Ціна BMW XM в Україні стартує з 7,05 млн. гривень. Сфотографований у Києві кросовер зареєстрований у Дніпропетровській області.

Кросовер оснащений 653-сильною гібридною установкою Фото: topgir.com.ua

Кросовер BMW XM 2023 відрізняється агресивним рубаним дизайном. У нього високий капот, величезна радіаторна решітка, "двоповерхова" оптика і товсті задні стійки даху.

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Новий BMW XMдосягає 5110 мм у довжину при колісній базі 3105 мм, але при цьому всередині лише два ряди сидінь. Салон оброблений шкірою, алькантарою та карбоном, а на передній панелі встановлений широкий вигнутий дисплей.

На передній панелі встановлено вигнутий дисплей Фото: BMW

Модель випускають виключно у гібридних версіях з 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Поки кросовер BMW XM в Україні пропонують лише у початковій 653-сильній версії. Вона розганяється до 100 км/год за 4,3 с, та її максимальна швидкістьможе бути обмежена на 250 чи 270 км/ч. Пізніше з'явиться 748-сильний варіант Label Red.

Водночас, авто може проїхати до 88 км у повністю електричному режимі та витрачає всього 1,6 л/100 км у комбінованому циклі. Кросовер отримав активні стабілізатори та керовані задні колеса.

Раніше Фокус повідомляв, що до України привезли новий кросовер BMW X1 третього покоління.

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