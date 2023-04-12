Понад 700 сил і 3,8 с до сотні: представлений найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW (фото)
Кросовер BMW XM Label Red отримав гібридну установку потужністю 748 к. с. Він здатний розвинути 290 км/год і при цьому витрачає лише 1,7 л на 100 км.
Лінійку BMW XM 2023 поповнила топова спортивна версія Label Red. Надпотужний кросовер офіційно презентують на автошоу в Шанхаї 18 квітня, а з серпня стартує його продаж за ціною приблизно від 185 000 доларів. Основними конкурентами автомобілів стануть Lamborghini Urus, Aston Martin DBX707 і Bentley Bentayga. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті марки.
Флагманський BMW XM, характеристики
Новий BMW XM Label Red – не лише найдорожчий, але й найпотужніший кросовер BMW. Віддачу його 4,4-літрового V8 твін-турбо підвищили до 585 к. с., а електромотор видає 197 к. с. Сумарно гібридна установка розвиває 748 к. с. та 1050 Нм.
Кросовер BMW XM Label Red розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год. Приблизно такі ж характеристики і BMW X6 M Competition, проте гібрид також витрачає всього 1,7 л/100 км в комбінованому циклі і може проїхати до 83 км на електротязі.
Як і стандартний BMW XM 2023, заряджений варіант отримав 8-ступінчастий автомат та повний привід з активним диференціалом. Також встановлені адаптивні амортизатори та керовані задні колеса.Важливо
Дизайн та комплектація BMW XM Label Red
Відрізнити новий BMW XM Label Red від базової моделі можна за яскраво-червоними акцентами на кузові. Крім того, кросовер отримав спеціальні 21-дюймові диски.
Салон BMW XM Label Red оброблений двокольоровою шкірою та карбоном. На передній панелі розміщений вигнутий екран, також дані проектуються на лобове скло. Комплектація BMW XM поповнилася чотиризонним клімат-контролем, паркувальним автопілотом та потужною аудіосистемою Harman Kardon.
Раніше Фокус повідомляв, що BMW незабаром змінять назви всіх своїх автомобілів — готується нова класифікація моделей.
Також ми писали, що надпотужний флагманський кросовер готують і в Porsche.