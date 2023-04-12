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Понад 700 сил і 3,8 с до сотні: представлений найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW (фото)

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Фото: BMW | Новий BMW XM Label Red упізнається за яскраво-червоними акцентами на кузові

Кросовер BMW XM Label Red отримав гібридну установку потужністю 748 к. с. Він здатний розвинути 290 км/год і при цьому витрачає лише 1,7 л на 100 км.

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Лінійку BMW XM 2023 поповнила топова спортивна версія Label Red. Надпотужний кросовер офіційно презентують на автошоу в Шанхаї 18 квітня, а з серпня стартує його продаж за ціною приблизно від 185 000 доларів. Основними конкурентами автомобілів стануть Lamborghini Urus, Aston Martin DBX707 і Bentley Bentayga. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті марки.

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Кросовер отримав спеціальні 21-дюймові диски
Фото: BMW

Флагманський BMW XM, характеристики

Новий BMW XM Label Red – не лише найдорожчий, але й найпотужніший кросовер BMW. Віддачу його 4,4-літрового V8 твін-турбо підвищили до 585 к. с., а електромотор видає 197 к. с. Сумарно гібридна установка розвиває 748 к. с. та 1050 Нм.

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Автомобіль оснащений 748-сильною гібридною установкою
Фото: BMW

Кросовер BMW XM Label Red розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год. Приблизно такі ж характеристики і BMW X6 M Competition, проте гібрид також витрачає всього 1,7 л/100 км в комбінованому циклі і може проїхати до 83 км на електротязі.

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На передній панелі встановлено вигнутий дисплей
Фото: BMW

Як і стандартний BMW XM 2023, заряджений варіант отримав 8-ступінчастий автомат та повний привід з активним диференціалом. Також встановлені адаптивні амортизатори та керовані задні колеса.

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Дизайн та комплектація BMW XM Label Red

Відрізнити новий BMW XM Label Red від базової моделі можна за яскраво-червоними акцентами на кузові. Крім того, кросовер отримав спеціальні 21-дюймові диски.

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Салон BMW XM Label Red оброблений двоколірною шкірою та карбоном
Фото: BMW

Салон BMW XM Label Red оброблений двокольоровою шкірою та карбоном. На передній панелі розміщений вигнутий екран, також дані проектуються на лобове скло. Комплектація BMW XM поповнилася чотиризонним клімат-контролем, паркувальним автопілотом та потужною аудіосистемою Harman Kardon.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW незабаром змінять назви всіх своїх автомобілів — готується нова класифікація моделей.

Також ми писали, що надпотужний флагманський кросовер готують і в Porsche.