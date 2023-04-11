Старший брат Cayenne: розкрито подробиці флагманського кросовера Porsche (фото)

Електричний кросовер Porsche буде більшим за Cayenne, що дозволить встановити три ряди сидінь. Топова версія моделі отримає 1000-сильну установку.

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З'явилася нова інформація про кросовер Porsche K1. Старший брат Cayenne з'явиться після 2026 року та буде електричним. Деталі новинки стали відомі німецькому виданню Auto Motor und Sport.

Журналістам стало відомо, що про Porsche K1 розповіли американським дилерам марки. Крім того, їм показали перші рендери моделі.

Флагманський кросовер Porsche буде витриманий у фірмовому стилі марки. Назва K1 є робочою та серійна модель буде перейменована. Заявлено, що модель буде значно більшою за Cayenne, що дозволить встановити третій ряд сидінь.

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Електромобіль Porsche збудують на сучасній платформі PPE, як і новий Macan. Для нього готують 900-вольтні силові установки, причому у топовій версії пікова потужність складе близько 1000 к. с.

Використання 900-вольтної архітектури дозволить дуже швидко заряджати електрокар – на 80% за 15 хвилин.

Крім того, стало відомо, що всі Porsche K1 будуть повнопривідними та отримають блокування диференціалів. Також електрокросовер Porsche оснастять пневмопідвіскою зі змінним кліренсом.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустить одразу 10 нових електромобілів за три роки.

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