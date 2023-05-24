В Україні помітили найдорожчий у світі Porsche Cayenne за $375 000 (фото)

Porsche Cayenne Turbo S був доопрацьований підрозділом Porsche Exclusive Manufaktur. Спортивний кросовер оснащений 570-сильним двигуном V8 та здатний розвинути швидкість до 284 км/год.

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У Києві помітили ексклюзивний Porsche Cayenne Turbo S 2015 року. Спортивний кросовер виконаний в індивідуальній специфікації Porsche Exclusive Manufaktur. Знімки опублікували на сторінці topcars_u.a в Instagram.

Кросовер пофарбований у чорний колір і відрізняється унікальним оформленням екстер'єру. Емблема Cayenne Turbo S ззаду та смуги на решітці радіатора виконані у лаймовому кольорі.

Також на кросовер встановлені незвичайні п'ятиспицеві колісні диски з обведенням лаймового кольору. Їхній дизайн відсилає до класичних моделей Porsche.

Кросовер виготовлений в ексклюзивній комплектації Фото: instagram.com/topparts_ua

Porsche Cayenne Turbo S оснащений опціональними карбоно-керамічними гальмами. Вони дозволяють кросоверу гальмувати набагато ефективніше.

Під капотом встановлений 4,8-літровий турбований двигун V8 потужністю 570 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Це дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди. Максимальна швидкість становить 284 км/год.

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Вартість ексклюзивного Porsche Cayenne Turbo S складає $375 000. Поки що це єдиний подібний кросовер, помічений в Україні.

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