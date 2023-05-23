У Києві помітили найдорожчий електрокросовер Mercedes із запасом ходу 600 км (фото)

Mercedes-Benz EQS SUV – флагманський електрокросовер у лінійці німецької марки. Помічений у Києві електрокар коштує понад 100 тисяч євро.

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В Україні з'явився новий Mercedes-Benz EQS SUV. Один із перших таких електрокросоверів сфотографували у Києві. Знімки з'явилися на сторінці topcars_u.a у Instagram.

Кросовер здатний проїхати 613 км без підзарядки Фото: Topcars UA

Новий Mercedes EQS є електричною альтернативою моделі GLS. Його позиціонують як флагманський електрокросовер марки. Ціна Mercedes EQS в Україні стартує з 96 851 євро (3 884 364 грн), а топова версія EQS 580, як на фото, коштуватиме мінімум 117 823 євро (4 725 480 грн).

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Електромобіль Mercedes EQS досягає 5130 мм завдовжки при колісній базі 3200 мм. Він відрізняється обтічний дизайн з похилим дахом і висувними дверними ручками.

На передній панелі встановлено великий трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

У салоні на всю передню панель розтягнуто великий трисекційний дисплей. Кросовер Mercedes EQS пропонують у версіях на 5 та 7 місць. Електрокар має сканер відбитків пальців і може таким чином розпізнавати власника. Нещодавно в лінійці з'явилася розкішна версія моделі від Maybach.

Новий Mercedes EQS 580 оснащений двома двигунами загальною потужністю 544 к. с. та батареєю ємністю 107,8 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 4,6 с і розвиває 210 км/год, а його запас ходу становить 613 км. Електромобіль оснащений пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.

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