Кріштіану Роналду вперше виїхав у світ на ексклюзивному Bugatti за $10 мільйонів (відео)

Bugatti Centodieci — найдорожче авто Кріштіану Роналду. Усього випущено лише 10 таких 1600-сильних суперкарів, присвячених ювілею Bugatti.

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Кріштіану Роналду вперше показав на публіці нове авто зі своєї колекції. Ексклюзивний лімітований суперкар Bugatti Centodieci коштує 10 мільйонів доларів. Відео із зіркою футболу опублікував у Instagram блогер alberam17.

Bugatti Кріштіану Роналду зняли у Мадриді. Футболіст уже давно не виступає за місцевий "Реал", але вирішив приїхати зі своєю дівчиною Джорджіною Родрігес до столиці Іспанії та відвідати дорогий ресторан. Авто Роналду зібрало натовп роззяв.

Mercedes G-Class Brabus є повсякденним авто футболістом Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Роналду вирішив купити Bugatti Centodieci ще 2020 року, проте доставка дорогого суперкара затягнулася. Лише у 2022 році всі 10 авто лімітованої серії потрапили до своїх власників.

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Bugatti Centodieci є найдорожчим авто Кріштіану Роналду. Примітно, що це вже третій Bugatti у його колекції – також футболіст має Chiron і Veyron.

У колекції Роналду вже три Bugatti Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Крім Bugatti, у колекції футболіста є трекові McLaren Senna та Ferrari Monza вартістю 1 мільйон доларів кожен, а також суперкари Lamborghini Aventador, Aston Martin DBS Superleggera та Ferrari 599 GTO F12 TDF. А нещодавно Джорджина Родрігес подарувала йому день народження кабріолет Rolls-Royce Dawn.

Повсякденні авто Кріштіану Роналду — позашляховики Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus та Mercedes G-Class Brabus. А під час виступу за Манчестер-Юнайтед він їздив на розкішному седані Bentley Flying Spur.

Bugatti Centodieci – лімітоване купе, присвячене 110-річчю французької марки. Його дизайн витриманий на кшталт знаменитого Bugatti EB110 90-х років. Авто Кріштіану Роналду оснащено 1600-сильним W16 і здатне розвинути 380 км/год та розігнатися до 100 км/год за 2,4 с.

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