Кріштіану Роналду показав свій розкішний автопарк на $25 млн (фото, відео)

У колекції португальського футболіста є Bugatti Centodieci за $11,5 млн, яких лише десять штук у всьому світі, та Bugatti Chiron за $2.71 млн.

У новому фільмі Netflix, присвяченому дружині Кріштіану Роналду Джоржині Родрігез, було показано гараж із суперкарами португальського футболіста загальною вартістю близько 25 млн доларів. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Зірка "Манчестер Юнайтед" — відомий шанувальник дорогих автомобілів, і на кадрах фільму "Я Джорджина", знятих у його мадридському будинку вартістю близько 7 млн доларів, демонструється безліч суперкарів, і, серед іншого, Bugatti Chiron за 2.71 млн доларів.

Але це не найдорожчий транспорт п'ятиразового володаря кубка Ліги чемпіонів: у його колекції є Bugatti Centodieci за 11,5 млн доларів. Вважається, що таку модель Bugatti має лише десять людей у всьому світі, серед них і нападник "Юнайтед". Потужність двигуна Centodieci — 1600 к.с., і розганяється він до 380 км/год.

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Роналду визнає, що Bugatti — його улюблений автовиробник, хоча в гаражі футболіста поруч із Chiron стоїть ще й Ferrari 599 GTO вартістю понад 676 тис. доларів, McLaren Senna — за 1 млн 14 тис., а також два екземпляри Rolls-Royce: Cullinan — за 405 тис. і Phantom Drophead — за 676 тис.

На футболіста також зареєстровані Bugatti Veyron вартістю 2 млн, Mercedes-Benz S65 AMG вартістю 270 тис., яскраво-оранжевий McLaren MP4-12C (теж за 270 тис. доларів) і Lamborghini Aventador (365 тис.)

Після повернення до Манчестера минулого літа Роналду купив ще й Bentley Flying Spur за 338 тис.

Весь автопарк Кріштіану Роналду

Bugatti Centodieci, 11,50 млн доларів

Bugatti Chiron, 2.71 млн доларів

Bugatti Veyron, 2,3 млн доларів

Ferrari Monza, 1,89 млн доларів

McLaren Senna, 1,35 млн доларів

Mercedes G-Wagon Brabus, 812 тис. доларів

Ferrari 599 GTO, 676 тис. доларів

Rolls-Royce Phantom Drophead, 676 тис. доларів

Ferrari F12 TDF, 473 тис. доларів

Rolls-Royce Cullinan, 446 тис. доларів

Lamborghini Aventador, 352 тис. доларів

Bentley Flying Spur, 338 тис. доларів

McLaren MP4-12C, 365 тис. доларів

Mercedes-Benz S65 AMG, 270 тис. доларів

Bentley Continental GT, 204 тис. доларів

Mercedes AMG GLE 63, 171 тис. доларів

Range Rover Sport, 135 тис. доларів

Chevrolet Camaro, 47 тис. доларів

Загальний підсумок, 24.62 млн доларів

Раніше Фокус повідомляв, що футболіст "Ювентуса", якого називають "новим Роналду", відмовився знімати величезний маєток із віллами та басейном, у якому раніше жив португалець. Душан Влахович хоче вибрати собі житло скромніше.