Криштиану Роналду показал свой роскошный автопарк на $25 млн (фото, видео)
В коллекции португальского футболиста есть Bugatti Centodieci за $11,5 млн., которых только десять штук во всем мире, и Bugatti Chiron за $2.71 млн.
В новом фильме Netflix, посвященном жене Криштиану Роналду Джоржине Родригез, был показан гараж с суперкарами португальского футболиста общей стоимостью порядка 25 млн долларов. Об этом сообщает The Daily Mail.
Звезда "Манчестер Юнайтед" — известный поклонник дорогостоящих автомобилей, и на кадрах фильма "Я Джорджина", снятых в его мадридском доме, стоимостью порядка 7 млн долларов, демонстрируется множество суперкаров, и, среди прочего, Bugatti Chiron за 2.71 млн долларов.
Но это не самый дорогой транспорт пятикратного обладателя кубка Лиги чемпионов: в его коллекции есть и Bugatti Centodieci за 11,5 млн. долларов. Считается, что такая модель Bugatti есть только у десяти человек во всем мире, среди них и нападающий "Юнайтед". Мощность двигателя Centodieci — 1600 лс, и разгоняется он до 380 км/ч.
Роналду признает, что Bugatti — его любимый автопроизводитель, хотя в гараже футболиста рядом с Chiron стоит еще и Ferrari 599 GTO, стоимостью более 676 тыс. долларов, McLaren Senna — за 1 млн 14 тыс., а также два экземпляра Rolls-Royce: Cullinan — за 405 тыс. и Phantom Drophead — за 676 тыс.
На футболиста также зарегистрированы Bugatti Veyron стоимостью 2 млн, Mercedes-Benz S65 AMG стоимостью 270 тыс., ярко-оранжевый McLaren MP4-12C (тоже за 270 тыс. долларов) и Lamborghini Aventador (365 тыс.)
По возвращении в Манчестер минувшим летом Роналду купил еще и Bentley Flying Spur за 338 тыс.
Весь автопарк Криштиану Роналду
- Bugatti Centodieci, 11,50 млн долларов
- Bugatti Chiron, 2.71 млн долларов
- Bugatti Veyron, 2,3 млн долларов
- Ferrari Monza, 1,89 млн долларов
- McLaren Senna, 1,35 млн долларов
- Mercedes G-Wagon Brabus, 812 тыс. долларов
- Ferrari 599 GTO, 676 тыс. долларов
- Rolls-Royce Phantom Drophead, 676 тыс. долларов
- Ferrari F12 TDF, 473 тыс. долларов
- Rolls-Royce Cullinan, 446 тыс. долларов
- Lamborghini Aventador, 352 тыс. долларов
- Bentley Flying Spur, 338 тыс. долларов
- McLaren MP4-12C, 365 тыс. долларов
- Mercedes-Benz S65 AMG, 270 тыс. долларов
- Bentley Continental GT, 204 тыс. долларов
- Mercedes AMG GLE 63, 171 тыс. долларов
- Range Rover Sport, 135 тыс. долларов
- Chevrolet Camaro, 47 тыс. долларов
- Общий итог, 24.62 млн долларов
Ранее Фокус сообщал, что футболист "Ювентуса", которого называют "новым Роналду", отказался снимать огромное поместье с виллами и бассейном, в котором раньше жил португалец. Душан Влахович хочет выбрать себе жилье поскромнее.