Криштиану Роналду показал свой роскошный автопарк на $25 млн (фото, видео)

В коллекции португальского футболиста есть Bugatti Centodieci за $11,5 млн., которых только десять штук во всем мире, и Bugatti Chiron за $2.71 млн.

В новом фильме Netflix, посвященном жене Криштиану Роналду Джоржине Родригез, был показан гараж с суперкарами португальского футболиста общей стоимостью порядка 25 млн долларов. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Звезда "Манчестер Юнайтед" — известный поклонник дорогостоящих автомобилей, и на кадрах фильма "Я Джорджина", снятых в его мадридском доме, стоимостью порядка 7 млн долларов, демонстрируется множество суперкаров, и, среди прочего, Bugatti Chiron за 2.71 млн долларов.

Но это не самый дорогой транспорт пятикратного обладателя кубка Лиги чемпионов: в его коллекции есть и Bugatti Centodieci за 11,5 млн. долларов. Считается, что такая модель Bugatti есть только у десяти человек во всем мире, среди них и нападающий "Юнайтед". Мощность двигателя Centodieci — 1600 лс, и разгоняется он до 380 км/ч.

[ + – ] Автопарк Криштиану Роналду [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду Фото: Instagram [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду [ + – ] Автопарк, Криштиану Роналду, машины роналду [ + – ] Автопарк Криштиану Роналду

Роналду признает, что Bugatti — его любимый автопроизводитель, хотя в гараже футболиста рядом с Chiron стоит еще и Ferrari 599 GTO, стоимостью более 676 тыс. долларов, McLaren Senna — за 1 млн 14 тыс., а также два экземпляра Rolls-Royce: Cullinan — за 405 тыс. и Phantom Drophead — за 676 тыс.

На футболиста также зарегистрированы Bugatti Veyron стоимостью 2 млн, Mercedes-Benz S65 AMG стоимостью 270 тыс., ярко-оранжевый McLaren MP4-12C (тоже за 270 тыс. долларов) и Lamborghini Aventador (365 тыс.)

По возвращении в Манчестер минувшим летом Роналду купил еще и Bentley Flying Spur за 338 тыс.

Весь автопарк Криштиану Роналду

Bugatti Centodieci, 11,50 млн долларов

Bugatti Chiron, 2.71 млн долларов

Bugatti Veyron, 2,3 млн долларов

Ferrari Monza, 1,89 млн долларов

McLaren Senna, 1,35 млн долларов

Mercedes G-Wagon Brabus, 812 тыс. долларов

Ferrari 599 GTO, 676 тыс. долларов

Rolls-Royce Phantom Drophead, 676 тыс. долларов

Ferrari F12 TDF, 473 тыс. долларов

Rolls-Royce Cullinan, 446 тыс. долларов

Lamborghini Aventador, 352 тыс. долларов

Bentley Flying Spur, 338 тыс. долларов

McLaren MP4-12C, 365 тыс. долларов

Mercedes-Benz S65 AMG, 270 тыс. долларов

Bentley Continental GT, 204 тыс. долларов

Mercedes AMG GLE 63, 171 тыс. долларов

Range Rover Sport, 135 тыс. долларов

Chevrolet Camaro, 47 тыс. долларов

Общий итог, 24.62 млн долларов

Ранее Фокус сообщал, что футболист "Ювентуса", которого называют "новым Роналду", отказался снимать огромное поместье с виллами и бассейном, в котором раньше жил португалец. Душан Влахович хочет выбрать себе жилье поскромнее.