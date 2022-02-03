Громадное поместье на холмах с виллами и бассейном. Футболист "Ювентуса" отказался жить в доме Роналду (фото)

Сербский футболист ищет дом, но хочет оставаться скромным. Это стало причиной отказа от особняка Роналду.

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович, перешедший в зимнее межсезонье из "Фиорентины" в "Ювентус", не подтвердил информацию о том, что он решил обосноваться в доме, который Криштиану Роналду снимал в период своей итальянской карьеры. Об этом сообщает Tuttosport.

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"Сейчас я ищу дом, но это не будет дом Криштиану. Я хочу оставаться скромным. Все, что за пределами поля, меня просто не интересует. Я лишь хочу играть и побеждать", — отметил футболист.

[ + – ] Дом Роналду в Турине [ + – ] Дом Роналду в Турине [ + – ] Дом Роналду в Турине [ + – ] Дом Роналду в Турине [ + – ] Дом Роналду в Турине [ + – ] Дом Роналду в Турине [ + – ] Дом Роналду в Турине

В прошлом месяце сербский нападающий перебрался в Турин, сумма перехода, выплаченная "Юве" клубу из Флоренции, составила 75 млн евро. В новой команде Влахович взял седьмой игровой номер, под которым прежде выступал Роналду. Однако от дома португальца Влахович все же отказался.

За время своих выступлений в Серии А многодетный отец Криштиану Роналду жил в особняке, считающемся одним из лучших в Турине. Это уютное поместье общей площадью 1000 кв.м. — с большим садом, двумя виллами, и, конечно, тренировочным залом, поскольку Роналду неустанно следит за своей формой. Среди прочего, здесь также есть бассейн.

Район, где находится поместье, расположен рядом с городским центром, вместе с тем, он напоминает пригород — все из-за холмов. Территория охраняется, и рядовой горожанину сюда просто так не зайти.

В этом районе есть дома и других футбольных звезд Турина, в т.ч. Джанлуиджи Буффона и Родриго Бентанкура, а также руководства клуба.

Ранее Фокус сообщал, что Душан Влахович, который в 17 лет мог перейти в киевское "Динамо" всего лишь за 1 млн евро, этой зимой перебрался из Флоренции в Турин, сменив "Фиорентину" на "Ювентус". Сумма трансфера составила 75 млн евро.