Не подошел "Динамо" за €1 млн: Влахович переходит в "Ювентус" за €75 млн (видео)

Серб будет зарабатывать в новом клубе 7 млн евро "чистыми" за сезон. Контракты с футболистом, его агентами и самой "Фиорентиной" уже согласованы.

Ювентус оформляет трансферное соглашение с "Фиорентиной", чтобы подписать сербского нападающего Душная Влаховича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

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21-летний нападающий был приоритетной целью "Арсенала" в зимнее межсезонье, однако, по сообщениям журналиста Guardian, "Ювентус" уже согласовал контракт с сербом, его агентами и самой "Фиорентиной". За переход нападающего клуб получит 75 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать за сезон в "Юве" 7 млн евро "чистыми". Влаховичу осталось приехать в Турин, пройти медобследование и подписать долгосрочный контракт.

[ + – ] Еще в юношеских командах Влаховича считали новым ван Бастеном, сам же футболист предпочитал называться "белградским Ибрагимовичем".

В текущем сезоне у нападающего сборной Сербии 20 голов в 24 матчах за "фиалок".

[ + – ] Все голы Влаховича в Серии А сезона 2021.

Влахович был главной целью селекционеров многих клубов. Ранее его будущее связывали с лондонским "Арсеналом", искавшим замену Пьеру Эмерику Обамеянгу.

Никто не назвал сербского нападающего в качестве претендента на "Золотой мяч", как бы то ни было, прошлый год стал для него прорывным.

[ + – ] Сольный проход и гол нападающего в ворота "Интера".

Только Роберт Левандовски наколотил больше мячей, чем уже бывший нападающий "Фиорентины" за прошлый календарный. В Серии А у серба 33 мяча, в чемпионатах "большой четверки" только Левандовски забил больше — 42.

Влахович в 21 год демонстрирует выдающиеся результаты, кроме него только один футболист Серии А забивал 33 мяча в течение календарного года — Криштиану Роналду в 2020-м.

К началу 2022 года серб с 17 голами лидирует в списке бомбардиров Серии А.

[ + – ] Дубль Влаховича принес "фиалкам" победу над "Аталантой".

Не подошел "Динамо" Киев за 1 млн евро

По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", в 2017 году селекционеры "Динамо" Киев по балканским странам предлагали руководству клуба купить Влаховича у белградского "Партизана" за 1 млн. евро. Но управляющие киевского клуба посчитали завышенной трансферную цену за 17-летнего игрока.

Ранее Фокус сообщал, что Эрлинг Холанн не включил Криштиану Роналду в топ-3 футболистов мира. По мнению норвежского нападающего, сейчас Роберт Левандовски — несомненный номер один мирового футбола, второе и третье место делят между собой Карим Бензема и Лионель Месси.