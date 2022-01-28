Не підійшов "Динамо" за €1 млн: Влахович переходить у "Юве" за €75 млн (відео)
Серб зароблятиме в новому клубі 7 млн євро "чистими" за сезон. Контракти з футболістом, його агентами та власне "Фіорентіною" вже погоджено.
Ювентус оформляє трансферну угоду з "Фіорентиною", щоб підписати сербського нападника Душна Влаховича. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.
21-річний нападник був пріоритетною метою "Арсеналу" в зимове міжсезоння, однак, за повідомленнями журналіста Guardian, "Ювентус" уже узгодив контракт із сербом, його агентами та самою "Фіорентиною". За перехід нападника клуб отримає 75 млн євро, а сам футболіст зароблятиме за сезон у "Юві" 7 млн євро "чистими". Влаховичу залишилося приїхати в Турін, пройти медобстеження та підписати довгостроковий контракт.
Цього сезону в нападника збірної Сербії 20 голів у 24 матчах за "фіалок".
Влахович був головною метою селекціонерів багатьох клубів. Раніше його майбутнє пов'язували з лондонським "Арсеналом", який шукав заміну П'єру Емеріку Обамеянгу.
Ніхто не назвав сербського нападника претендентом на "Золотий м'яч", як би там не було, минулий рік став для нього проривним.
Тільки Роберт Левандовський набив більше м'ячів, ніж уже колишній нападник "Фіорентини" за минулий календарний. У Серії А серб має 33 м'ячі, у чемпіонатах "великої четвірки" тільки Левандовський забив більше — 42.
Влахович у 21 рік демонструє видатні результати, крім нього лише один футболіст Серії А забивав 33 м'ячі протягом календарного року — Кріштіану Роналду в 2020-му.
На початок 2022 року серб із 17 голами лідирує у списку бомбардирів Серії А.
Не підійшов "Динамо" Київ за 1 млн євро
За інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", у 2017 році селекціонери "Динамо" Київ за балканськими країнами пропонували керівництву клубу купити Влаховича в белградського "Партизана" за 1 млн євро. Але керівники київського клубу вважали завищеною трансферну ціну за 17-річного гравця.
Раніше Фокус повідомляв, що Ерлінг Голанд не вніс Кріштіану Роналду в топ-3 футболістів світу. На думку норвезького нападника, зараз Роберт Левандовський — безперечний номер один світового футболу, друге та третє місце ділять між собою Карім Бензема та Ліонель Мессі.