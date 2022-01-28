Не підійшов "Динамо" за €1 млн: Влахович переходить у "Юве" за €75 млн (відео)

Серб зароблятиме в новому клубі 7 млн євро "чистими" за сезон. Контракти з футболістом, його агентами та власне "Фіорентіною" вже погоджено.

Ювентус оформляє трансферну угоду з "Фіорентиною", щоб підписати сербського нападника Душна Влаховича. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

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21-річний нападник був пріоритетною метою "Арсеналу" в зимове міжсезоння, однак, за повідомленнями журналіста Guardian, "Ювентус" уже узгодив контракт із сербом, його агентами та самою "Фіорентиною". За перехід нападника клуб отримає 75 млн євро, а сам футболіст зароблятиме за сезон у "Юві" 7 млн євро "чистими". Влаховичу залишилося приїхати в Турін, пройти медобстеження та підписати довгостроковий контракт.

[ + – ] Ще в юнацьких командах Влаховича вважали новим ван Бастеном, а сам футболіст вважав за краще називатися "белградським Ібрагімовичем".

Цього сезону в нападника збірної Сербії 20 голів у 24 матчах за "фіалок".

[ + – ] Усі голи Влаховича в Серії А сезону 2021.

Влахович був головною метою селекціонерів багатьох клубів. Раніше його майбутнє пов'язували з лондонським "Арсеналом", який шукав заміну П'єру Емеріку Обамеянгу.

Ніхто не назвав сербського нападника претендентом на "Золотий м'яч", як би там не було, минулий рік став для нього проривним.

[ + – ] Сольний прохід і гол нападника у ворота "Інтера".

Тільки Роберт Левандовський набив більше м'ячів, ніж уже колишній нападник "Фіорентини" за минулий календарний. У Серії А серб має 33 м'ячі, у чемпіонатах "великої четвірки" тільки Левандовський забив більше — 42.

Влахович у 21 рік демонструє видатні результати, крім нього лише один футболіст Серії А забивав 33 м'ячі протягом календарного року — Кріштіану Роналду в 2020-му.

На початок 2022 року серб із 17 голами лідирує у списку бомбардирів Серії А.

[ + – ] Дубль Влаховича приніс "фіалкам" перемогу над "Аталантою"

Не підійшов "Динамо" Київ за 1 млн євро

За інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", у 2017 році селекціонери "Динамо" Київ за балканськими країнами пропонували керівництву клубу купити Влаховича в белградського "Партизана" за 1 млн євро. Але керівники київського клубу вважали завищеною трансферну ціну за 17-річного гравця.

Раніше Фокус повідомляв, що Ерлінг Голанд не вніс Кріштіану Роналду в топ-3 футболістів світу. На думку норвезького нападника, зараз Роберт Левандовський — безперечний номер один світового футболу, друге та третє місце ділять між собою Карім Бензема та Ліонель Мессі.