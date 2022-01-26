Домовитися не вдасться. Скандальний форвард лондонського "Арсеналу" не тренується з командою

Керівництво лондонського клубу має намір продати колишнього капітана команди до кінця зимового трансферного вікна.

Габонський нападник футбольного клубу "Арсенал" (Лондон) П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб до кінця зимового трансферного вікна, повідомляє Sky Sports.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

За інформацією видання, керівництво "канонірів" не розраховує на дорогого легіонера, якого було відсторонено на шість матчів через дисциплінарне порушення. Обамеянг уже не потрапив до складу команди на тренувальний збір у Дубаї: він залишився у Лондоні, де підтримуватиме фізичну форму.

Нападник не грав за "канонірів" із моменту їхньої поразки від "Евертона" (2:1) 6 грудня, тоді ж його позбавили капітанської пов'язки. За непідтвердженою інформацією, таке рішення тренерський штаб ухвалив через запізнення нападника на тренування. З того часу результати "Арсеналу" помітно покращилися: у шести наступних матчах підопічні Мікеля Артети здобули чотири перемоги поспіль, потім програли "Манчестер Сіті" (1:2) та зіграли внічию з "Бернлі" (0:0).

Повідомляється, що "Арсенал" розгляне пропозиції щодо Обамеянга до закриття трансферного вікна наприкінці місяця, а сам футболіст вирішив би перейти в європейський клуб.

Серед претендентів на 32-річного нападника — кілька команд, зокрема "Парі Сен-Жермен", "Марсель" і "Мілан".

Однак із конкретною пропозицією виступила лише саудівська команда "Аль-Наср": вони готові взяти форварда в оренду із зобов'язанням подальшого викупу.

Контракт Обамеянга з лондонським клубом спливає через 18 місяців. Цього сезону він забив сім голів у 15 іграх за "Арсенал".

На початку грудня Фокус розповідав про те, як футболіст "Арсеналу" мало не став жертвою грабіжників. Бразильцеві вдалося відстояти своє майно за допомогою бейсбольної бити.