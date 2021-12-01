Відбився від грабіжників. Зірка футбольного клубу "Арсенал" Лондон став жертвою нападу (відео)

Злочинці спробували пограбувати бразильця Габріеля в його гаражі після повернення з нічного клубу.

Бразильський захисник Габріель, який виступає в Англійській Прем'єр-лізі за "Арсенал", зумів відбитися від грабіжників, які опинилися в гаражі його будинку. Про це повідомляє ВВС.

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Цей випадок стався 20 серпня в його будинку на півночі Лондона, але про подробиці події стало відомо лише зараз. Зловмисники напали на Габріеля та його товариша після того, як ті повернулися додому з нічного клубу. Їм загрожували бейсбольною битою, вимагаючи ключі від машини та годинник з телефоном.

Один із грабіжників накинувся на футболіста, але той виявився спритнішим і вчинив гідний опір, зловмисники ретирувалися.

На відеозапису камери спостереження видно, як бразильський захисник "Арсеналу" бореться з грабіжником, котрий напав на нього, з бейсбольною битою в руках. Надалі грабіжники втекли з місця злочину, прихопивши із собою лише ключі від автомобіля Габріеля, але без машини.

[ + – ] 26-річний Абдерахам Мусе

Під час невдалого пограбування з голови злочинця злетіла кепка. Правоохоронці взяли з неї зразки ДНК, провели аналіз та знайшли одного з підозрюваних, ним виявився 26-річний Абдерахам Мусе. Його засудили до п'яти років позбавлення волі. Спільники поки що залишаються на волі.

Тренер клубу "Арсенал" Мікель Артета віддав належне своєму підопічному, наголосивши на його характері. Під час інциденту гравець отримав травму коліна, але надалі відіграв за свій клуб 10 матчів в АПЛ. "Арсенал" придбав захисника у французького "Лілля" минулого року за 27 млн фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Златан Ібрагімович розповів, чому конфліктував із Ромелом Лукаку, коли той грав за "Інтер". Причиною суперечки між рослими нападниками стали звички матері бельгійця. Ібрагімович визнав, що глузував з "ритуалів вуду", які нібито практикує мама Лукаку.