Отбился от грабителей. Звезда футбольного клуба "Арсенал" Лондон стал жертвой нападения (видео)

Преступники попытались ограбить бразильца Габриэля в его гараже после возвращения из ночного клуба.

Бразильский защитник Габриэль, выступающий в Английской Премьер-лиге за "Арсенала", сумел отбиться от грабителей, которые оказались в гараже его дома. Об этом сообщает BBC.

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Этот случай произошел 20 августе в его доме на севере Лондона, но о подробностях происшествия стало известно только сейчас. Злоумышленники напали на Габриэля и его товарища после того, как те вернулись домой из ночного клуба. Им угрожали бейсбольной битой, требуя ключи от машины и часы с телефоном.

Один из грабителей набросился на футболиста, но тот оказался ловче и оказал достойное сопротивление, злоумышленники ретировались.

На видеозаписи камеры наблюдения видно, как бразильский защитник "Арсенала" борется с напавшим на него грабителем с бейсбольной битой в руках. В дальнейшем грабители скрылись с места преступления, прихватив с собой только ключи от автомобиля Габриэля, но без машины.

[ + – ] 26-летний Абдерахам Мусе

Во время неудавшегося грабежа с головы преступника слетела кепка. Правоохранители взяли с нее образцы ДНК, провели анализ и нашли одного из подозреваемых, им оказался 26-летний Абдерахам Мусе. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Сообщники пока остаются на свободе.

Тренер клуба "Арсенал" Микель Артета отдал должное своему подопечному, отметив его характер. Во время того инцидента игрок получил травму колена, но в дальнейшем отыграл за свой клуб 10 матчей в АПЛ. "Арсенал" приобрел защитника у французского "Лилля" в прошлом году за 27 млн фунтов стерлингов.

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