Насмехался над обрядами вуду: Ибрагимович рассказал о причинах конфликта с Лукаку

Причиной столкновения между высокорослыми нападающими оказались привычки матери бельгийского футболиста.

Нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович рассказал о причинах его конфликта с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку в то время, когда тот выступал за "Интер", сообщает издание Daily Mail.

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40-летний шведский форвард открыто рассказал о своей яростной схватке с Ромелу Лукаку в дерби на "Сан-Сиро", которое состоялось еще в январе 2021 года. Ибрагимович признался, что насмехался над предполагаемыми "ритуалами вуду" матери Лукаку.

Соперники встретились в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии и сразу же подрались в первом тайме. Они сошлись и столкнулись головами, а позже Лукаку преследовал Ибрагимовича по туннелю, утверждая, что швед позволил себе громкое заявление о его матери.

При этом, Златан, который был удален в игре, позже отрицал, что делал какие-либо высказывания в адрес Лукаку на расовой почве.

"Сначала он спорил с [Алессио] Романьоли, затем с [Алексисом] Салемакерсом", — сказал Ибрагимович. "Я вмешался, чтобы защитить своих товарищей по команде, и Лукаку атаковал меня на личном уровне. Я был шокирован. Мы даже были товарищами по команде в "Манчестер Юнайтед". У Лукаку большое эго, он думает, что он чемпион и действительно силен. Но я вырос в гетто Мальме, и когда кто-то подходит ко мне с опущенной головой, я ставлю его на место", — сказал Златан Ибрагимович.

И, как признает Ибрагимович, он использовал "запрещенный прием": обратился к Лукаку с насмешкой по поводу предполагаемых "ритуалов вуду" его матери на поле.

"Что ж, я попал в его сладкую точку: ритуалы его мамы. И он потерял контроль. Хотя у меня все еще есть огромные сомнения. Ведь мы проиграли это дерби. Меня удалили. Потом я получил травму. Произошло много плохого. Вы видите, что ритуалы Лукаку меня действительно достали?

Я попросил своих верующих друзей помолиться за меня. Я тоже должен расплатиться с ним. Надеюсь скоро с ним встретиться. На улице? Нет, это вопросы, которые нужно решать на поле. У меня ни к кому нет ненависти, тем более к Лукаку", — отметил шведский форвард.

Как сообщает издание Daily Mail, это высказывание может быть отсылкой к легенде о том, что Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт с "Эвертоном" якобы из-за того, что его мама увидела предсказание во время обряда вуду, согласно которому бельгийцу стоило переходить в "Челси". К слову, летом 2021 года Ромелу Лукаку стал игроком "Челси" за 115 миллионов евро.

Ранее Фокус рассказывал о дисквалификации Златана Ибрагимовича за коварный фол во время матча Швеция — Испания. 40-летний форвард ударил плечом Сезара Аспиликуэту, но арбитр не заметил этот эпизод во время матча. Наказание Ибрагимовичу было вынесено постфактум.