"Челси" объявил о переходе Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро (видео)

Бельгийский нападающий вернулся в клуб, который не поверил в его талант. 28-летний форвард в последние два года выступал за миланский "Интер"

Победитель Лиги чемпионов 2020/2021 и обладатель Суперкубка УЕФА 2021 лондонский "Челси" объявил о завершении сделки по трансферу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

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28-летний форвард подписал контракт с "Челси" сроком на пять лет.

"Я поддерживал "Челси" в детстве, и теперь я вернулся сюда, чтобы помочь команде выиграть больше трофеев — это потрясающее чувство. Вектор развития клуба идеально соответствуем моим амбициям. Я думаю, что эта возможность появилась в нужное время", — сказал Лукаку в интервью клубной пресс-службе.

Трансфер Лукаку обошелся лондонскому клубу в 115 миллионов евро. Зарплата бельгийца составит 12 миллионов евро за сезон.

[ + – ] Ромелу Лукаку вернулся в "Челси"

Лукаку уже выступал за "Челси" с 2011 по 2014 годы, правда, за это время он сыграл всего в десяти матчах. За эти три сезона он дважды уходил в аренду: в "Вест Бромвич" и "Эвертон". В 2014-м году именно с ливерпульским клубом он подписал полноценный контракт. За "Эвертон" Лукаку играл три года, в течение которых провел 110 матчей и забил 53 гола.

В 2017-м году Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед", в футболке которого отыграл 66 матчей и отличился 28 голами, после чего уехал в итальянский "Интер". Находясь в этом клубе, Лукаку был назван лучшим игроком сезона Лиги Европы в сезоне 2019/20, а затем в составе итальянской команды выиграл Серию А в прошлом сезоне. Его 24 гола и 11 передач принесли ему звание самого полезного игрока турнира.

Ромелу Лукаку выступал на Евро-2020, в ходе которого он забивал четыре раза, что помогло сборной Бельгии дойти до четвертьфинала, где они были проиграли лишь будущим чемпионам — сборной Италии. В национальной сборной он провел 64 гола в 98 играх.

Напомним, ранее конкурент "Челси" в чемпионате Англии, "Манчестер Сити", оформил переход полузащитника сборной Англии Джека Грилиша из "Астон Виллы". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро, а контракт между клубом и футболистом подписан на шесть лет.