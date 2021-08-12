"Челсі" оголосив про перехід Ромелу Лукаку за 115 мільйонів євро (відео)

Бельгійський нападник повернувся в клуб, який не повірив у його талант. 28-річний форвард в останні два роки виступав за міланський "Інтер".

Переможець Ліги чемпіонів 2020/2021 і володар Суперкубка УЄФА 2021 лондонський "Челсі" оголосив про завершення операції з трансферу бельгійського нападника Ромелу Лукаку.

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28-річний форвард підписав контракт з "Челсі" терміном на п'ять років.

"Я підтримував "Челсі" в дитинстві, і тепер я повернувся сюди, щоб допомогти команді виграти більше трофеїв — це дуже гарне почуття. Вектор розвитку клубу ідеально відповідає моїм амбіціям. Я думаю, що ця можливість з'явилася в потрібний час", — сказав Лукаку в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Трансфер Лукаку обійшовся лондонському клубу в 115 мільйонів євро. Зарплата бельгійця складе 12 мільйонів євро за сезон.

[ + – ] Ромелу Лукаку повернувся в "Челсі"

Лукаку вже виступав за "Челсі" з 2011 по 2014 роки, щоправда, за цей час він зіграв всього у десяти матчах. За ці три сезони він удвічі йшов в оренду: у "Вест Бромвіч" і "Евертон". У 2014-му році саме з ліверпульським клубом він підписав повноцінний контракт. За "Евертон" Лукаку грав три роки, протягом яких провів 110 матчів і забив 53 голи.

У 2017-му році Лукаку перейшов у "Манчестер Юнайтед", у футболці якого відіграв 66 матчів і відзначився 28 голами, після чого поїхав в італійський "Інтер". Перебуваючи в цьому клубі, Лукаку був названий кращим гравцем сезону Ліги Європи в сезоні 2019/20, а потім у складі італійської команди виграв Серію А минулого сезону. Його 24 голи і 11 передач принесли йому звання найбільш корисного гравця турніру.

Ромелу Лукаку виступав на Євро-2020, під час якого він забивав чотири рази, що допомогло збірній Бельгії дійти до чвертьфіналу, де вони програли лише майбутнім чемпіонам — збірній Італії. У національній збірній він провів 64 голи у 98 іграх.

Нагадаємо, раніше конкурент "Челсі" у чемпіонаті Англії, "Манчестер Сіті", оформив перехід півзахисника збірної Англії Джека Гріліша з "Астон Вілли". Сума трансферу склала 117 мільйонів євро, а контракт між клубом і футболістом підписаний на шість років.