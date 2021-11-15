Ибрагимович пропустит один матч за удар плечом соперника (видео)

40-летний нападающий отличился неспортивным поведением во время матча отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против сборной Испании.

Форвард сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит первый матч своей команды в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022, сообщает издание Daily Mail.

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40-летний нападающий вышел на замену в решающем матче группового турнира против сборной Испании. Во время одного из игровых эпизодов Ибрагимович ударил плечом защитника испанской сборной Сезара Аспиликуэту, но эпизод остался вне внимания арбитров.

[ + – ] Златан Ибрагимович ударил Сезара Аспиликуэту

Сам футболист сборной Испании, пережив неприятный эпизод, после матча опубликовал пост в Twitter, заверив, что с ним все хорошо.

Но избежать наказания Ибрагимовичу все же не удалось: и хотя шведу не показали желтую карточку на поле, в послематчевом рапорте арбитра предупреждение игроку все же зафиксировано. Златан получил второе предупреждение в отборочном цикле и, согласно правилам, будет дисквалифицирован на один матч.

[ + – ] Златан Ибрагимович против Серхио Бускетса Фото: Getty Images

Отметим, что матч Испания — Швеция завершился победой хозяев, а решающий мяч на 86-й минуте забил Альваро Мората. Эта победа позволила Испании финишировать на первом месте в группе и оформить прямую путевку на чемпионат мира. Швеция завершила отборочный цикл на второй позиции и теперь поборется за выход на Мундиаль в плей-офф раунде.

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной Швеции 22 июня 2016 года. Но спустя пять лет, в марте 2021 года, опытный нападающий решил вернуться в главную команду страны и помочь ей пробиться на чемпионат мира в Катаре.

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