Ибрагимович пропустит один матч за удар плечом соперника (видео)
40-летний нападающий отличился неспортивным поведением во время матча отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против сборной Испании.
Форвард сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит первый матч своей команды в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022, сообщает издание Daily Mail.
40-летний нападающий вышел на замену в решающем матче группового турнира против сборной Испании. Во время одного из игровых эпизодов Ибрагимович ударил плечом защитника испанской сборной Сезара Аспиликуэту, но эпизод остался вне внимания арбитров.
Сам футболист сборной Испании, пережив неприятный эпизод, после матча опубликовал пост в Twitter, заверив, что с ним все хорошо.
Но избежать наказания Ибрагимовичу все же не удалось: и хотя шведу не показали желтую карточку на поле, в послематчевом рапорте арбитра предупреждение игроку все же зафиксировано. Златан получил второе предупреждение в отборочном цикле и, согласно правилам, будет дисквалифицирован на один матч.
Отметим, что матч Испания — Швеция завершился победой хозяев, а решающий мяч на 86-й минуте забил Альваро Мората. Эта победа позволила Испании финишировать на первом месте в группе и оформить прямую путевку на чемпионат мира. Швеция завершила отборочный цикл на второй позиции и теперь поборется за выход на Мундиаль в плей-офф раунде.
Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной Швеции 22 июня 2016 года. Но спустя пять лет, в марте 2021 года, опытный нападающий решил вернуться в главную команду страны и помочь ей пробиться на чемпионат мира в Катаре.
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