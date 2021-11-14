Чуть не отправил в нокдаун: Энди Руис ударил тренера (видео)

Мексиканский боксер проверил на прочность челюсть наставника. Тренера "повело" в сторону, но он смог сохранить равновесие.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям Энди Руис случайно ударил своего тренера во время тренировки. Видео эпизода в своем твиттере опубликовал журналист Майкл Бенсон.

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Мексиканец, 2,5 года назад сенсационно победивший Энтони Джошуа, отрабатывал серию ударов. Все шло хорошо, но в какой-то момент тренер не успел отреагировать на хук слева и пропустил удар. На видео можно увидеть, как он на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве, но сумел устоять на ногах.

[ + – ] Энди Руис ударил тренера

В комментариях пользователи шутят, что тренер смог устоять после удара Руиса, в отличие от Энтони Джошуа, которого в первом бою с мексиканцем хватило только на 7 раундов, после чего судьи зафиксировали победу Руиса техническим нокаутом. Этот результат стал одним из самых сенсационных за последние годы в профессиональном боксе, поскольку Энтони Джошуа считался безоговорочным фаворитом.

В декабре 2019 года Джошуа вернул себе пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Но 25 сентября британец в Лондоне проиграл титулы украинцу Александру Усику.

После ответного поединка против Джошуа Энди Руис был подвержен критике. В частности, промоутер Боб Арум сравнил его с "жирной свиньей" и обвинил его в отсутствии ответственности за зрелищность боя.

Свой последний и пока единственный поединок после поражения от Джошуа Энди Руис провел против Криса Арреолы. Бой в Калифорнии завершился победой Энди Руиса единогласным решением судей. По итогам боя он завоевал право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о победе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, в результате которого британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.