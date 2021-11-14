Ледве не відправив у нокдаун: Енді Руїс ударив тренера (відео)

Мексиканський боксер перевірив на міцність щелепу наставника. Тренера "повіло" убік, але він зміг зберегти рівновагу.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за трьома версіями Енді Руїс випадково вдарив свого тренера під час тренування. Відео епізоду у своєму твіттері опублікував журналіст Майкл Бенсон.

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Мексиканець, який 2,5 роки тому сенсаційно переміг Ентоні Джошуа, відпрацьовував серію ударів. Все йшло добре, але рано чи пізно тренер не встиг відреагувати на хук зліва і пропустив удар. На відео можна побачити, як він на кілька секунд втратив орієнтацію у просторі, але зумів встояти на ногах.

[ + – ] Енді Руїс ударив тренера

У коментарях користувачі жартують, що тренер зміг встояти після удару Руїса на відміну від Ентоні Джошуа, якого в першому бою з мексиканцем вистачило лише на 7 раундів, після чого судді зафіксували перемогу Руїса технічним нокаутом. Цей результат став одним із найбільш сенсаційних за останні роки у професійному боксі, оскільки Ентоні Джошуа вважався беззаперечним фаворитом.

У грудні 2019 року Джошуа повернув собі пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Але 25 вересня британець у Лондоні програв титули українцю Олександру Усику.

Після поєдинку у відповідь проти Джошуа Енді Руїс був схильний до критики. Зокрема, промоутер Боб Арум порівняв його з "жирною свинею" та звинуватив його у відсутності відповідальності за видовищність бою.

Свій останній і поки що єдиний поєдинок після поразки від Джошуа Енді Руїс провів проти Кріса Арреоли. Бій у Каліфорнії завершився перемогою Енді Руїса одноголосним рішенням суддів. За підсумками бою він здобув право стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBA.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про перемогу Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером, в результаті якого британець захистив титул чемпіона світу за версією WBC.