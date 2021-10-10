Ф'юрі нокаутував Уайлдера і захистив чемпіонський титул (відео)

Британський боксер дотиснув американця в 11-му раунді, хоча перед цим сам двічі побував в нокдауні

У Лас-Вегасі завершився бій за чемпіонський титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі: Тайсон Ф'юрі — Деонтей Уайлдер 3.

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Суперники з перших же секунд почали активно працювати руками і в першому раунді Уайлдер виглядав краще, постійно влучаючи по Ф'юрі.

У третьому раунді Ф'юрі перехопив ініціативу і відправив Уайлдера в нокдаун! Для цього британець провів швидку атаку: удар в корпус, а потім хук в голову. Уайлдер впав на канвас, але швидко піднявся.

У четвертому раунді вже Ф'юрі відправився на настил, причому це відбулося двічі за три хвилини. Ф'юрі, як і в першій зустрічі суперників, обидва рази повертався в боротьбу.

Починаючи з п'ятого раунду, британець володів перевагою, хоча періодично пропускав точкові випади суперника. "Циганський король" часто йшов у клінч, витягаючи сили з суперника, а після різко включав роботу руками і наносив потужні удари. Після одного з раундів Уайлдера оглядав лікар, але дозволив американцеві повернутися в бій. У 11-му раунді Ф'юрі провів чергову атаку, затиснувши Уайлдера біля канатів, і увінчав її розкішним ударом з правої — "Бронзовий бомбардувальник", як називають Уайлдера, без сил звалився на настил. Результат бою Тайсон Ф'юрі — Деонтей Уайлдер був визначений.

Таким чином, Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а Деонтей Уайлдер програв британцеві другий бій з трьох. Лише перша дуель цих суперників завершилася внічию: це сталося 1 грудня 2018 року.

Раніше Фокус розповідав про рекорди, які напередодні бою встановили Тайсон Ф'юрі і Деонтей Уайлдер під час церемонії зважування: обидва суперники показали найбільшу вагу в кар'єрі. При цьому, компанія Top Rank відмовилася від ідеї проведення традиційної дуелі поглядів, побоюючись, що вона може перерости в бійку.