RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Ібрагімович пропустить один матч за удар плечем суперника (відео)

179
Златан Ібрагімович
Фото: Sky Sports | Златан Ібрагімович підвів свою команду

40-річний нападник відзначився неспортивною поведінкою під час матчу відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 проти збірної Іспанії.

Форвард збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович пропустить перший матч своєї команди в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022, повідомляє видання Daily Mail.

40-річний нападник вийшов на заміну у вирішальному матчі групового турніру проти збірної Іспанії. Під час одного з ігрових епізодів Ібрагімович ударив плечем захисника іспанської збірної Сесара Аспілікуету, але епізод залишився поза увагою арбітрів.

Златан Ібрагімович ударив Сесара Аспілікуету

Сам футболіст збірної Іспанії, переживши неприємний епізод, після матчу опублікував пост у Twitter, запевнивши, що з ним усе гаразд.

Але уникнути покарання Ібрагімовичу все ж таки не вдалося: і хоча шведу не показали жовту картку на полі, у післяматчевому рапорті арбітра попередження гравцеві все ж таки зафіксовано. Златан отримав друге попередження у відбірному циклі та, згідно з правилами, буде дискваліфікований на один матч.

Зазначимо, що матч Іспанія-Швеція завершився перемогою господарів, а вирішальний м'яч на 86-й хвилині забив Альваро Мората. Ця перемога дозволила Іспанії фінішувати на першому місці в групі й оформити пряму путівку на чемпіонат світу. Швеція завершила відбірковий цикл на другій позиції і тепер побореться за вихід на Мундіаль у плей-офф раунді.

Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри в збірній Швеції 22 червня 2016 року. Але через п'ять років, у березні 2021 року, досвідчений нападник вирішив повернутися до головної команди країни та допомогти їй пробитися на чемпіонат світу в Катарі.

Раніше Фокус розповідав про необережного боксера Енді Руїза. Мексиканець під час тренування примудрився завдати удару в щелепу тренера. На відео видно, як чоловік втратив координацію, але все ж таки зумів встояти на ногах.