Ібрагімович пропустить один матч за удар плечем суперника (відео)

40-річний нападник відзначився неспортивною поведінкою під час матчу відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 проти збірної Іспанії.

Форвард збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович пропустить перший матч своєї команди в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022, повідомляє видання Daily Mail.

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40-річний нападник вийшов на заміну у вирішальному матчі групового турніру проти збірної Іспанії. Під час одного з ігрових епізодів Ібрагімович ударив плечем захисника іспанської збірної Сесара Аспілікуету, але епізод залишився поза увагою арбітрів.

[ + – ] Златан Ібрагімович ударив Сесара Аспілікуету

Сам футболіст збірної Іспанії, переживши неприємний епізод, після матчу опублікував пост у Twitter, запевнивши, що з ним усе гаразд.

Але уникнути покарання Ібрагімовичу все ж таки не вдалося: і хоча шведу не показали жовту картку на полі, у післяматчевому рапорті арбітра попередження гравцеві все ж таки зафіксовано. Златан отримав друге попередження у відбірному циклі та, згідно з правилами, буде дискваліфікований на один матч.

Зазначимо, що матч Іспанія-Швеція завершився перемогою господарів, а вирішальний м'яч на 86-й хвилині забив Альваро Мората. Ця перемога дозволила Іспанії фінішувати на першому місці в групі й оформити пряму путівку на чемпіонат світу. Швеція завершила відбірковий цикл на другій позиції і тепер побореться за вихід на Мундіаль у плей-офф раунді.

Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри в збірній Швеції 22 червня 2016 року. Але через п'ять років, у березні 2021 року, досвідчений нападник вирішив повернутися до головної команди країни та допомогти їй пробитися на чемпіонат світу в Катарі.

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