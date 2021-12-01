Насміхався з обрядів вуду: Ібрагімович розповів про причини конфлікту з Лукаку

Причиною зіткнення між високорослими нападниками виявилися звички матері бельгійського футболіста.

Нападник футбольного клубу "Мілан" Златан Ібрагімович розповів про причини його конфлікту з бельгійським форвардом Ромелу Лукаку, коли той виступав за "Інтер", повідомляє видання Daily Mail.

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40-річний шведський форвард відкрито розповів про свою запеклу сутичку з Ромелу Лукаку в дербі на "Сан-Сіро", яке відбулося ще у січні 2021 року. Ібрагімович зізнався, що глузував з ймовірних "ритуалів вуду" матері Лукаку.

Суперники зустрілися в межах матчу 1/4 фіналу Кубка Італії та одразу ж побилися в першому таймі. Вони зійшлися і зіткнулися головами, а пізніше Лукаку переслідував Ібрагімовича тунелем, стверджуючи, що швед дозволив собі гучну заяву про його матір.

При цьому Златан, який був вилучений у грі, пізніше заперечував, що робив якісь висловлювання на адресу Лукаку на расовому ґрунті.

"Спочатку він сперечався з [Алессіо] Романьйолі, потім з [Алексісом] Салемакерсом", — сказав Ібрагімович. "Я втрутився, щоб захистити своїх товаришів по команді, і Лукаку атакував мене на особистому рівні. Я був шокований. Ми навіть були товаришами по команді в "Манчестер Юнайтед". У Лукаку велике его, він думає, що він чемпіон і справді сильний. Але я виріс у гетто Мальме, і коли хтось підходить до мене з опущеною головою, я ставлю його на місце", — сказав Златан Ібрагімович.

І, як визнає Ібрагімович, він використав "заборонений прийом": звернувся до Лукаку з глузуванням щодо ймовірних "ритуалів вуду" його матері на полі.

"Що ж, я потрапив до його солодкої точки: ритуали його мами. І він втратив контроль. Хоча в мене все ще є величезні сумніви. Адже ми програли це дербі. Мене видалили. Потім я отримав травму. Сталося багато поганого. Ви бачите, що ритуали Лукаку мене справді дістали?

Я попросив своїх друзів-вірян молитися за мене. Я теж маю розплатитися з ним. Сподіваюся скоро з ним зустрітись. На вулиці? Ні, це питання, які треба вирішувати на полі. У мене ні до кого немає ненависті, тим більше до Лукаку", — зазначив шведський форвард.

Як повідомляє видання Daily Mail, цей вислів може бути посиланням на легенду про те, що Ромелу Лукаку відмовився продовжувати контракт з "Евертоном" нібито через те, що його мама побачила передбачення під час обряду вуду, згідно з яким бельгійцю варто було переходити в "Челсі". До речі, влітку 2021 Ромелу Лукаку став гравцем "Челсі" за 115 мільйонів євро.

Раніше Фокус розповідав про дискваліфікацію Златана Ібрагімовича за підступний фол під час матчу Швеція – Іспанія. 40-річний форвард ударив плечем Сезара Аспілікуету, але арбітр не помітив цього епізоду під час матчу. Покарання Ібрагімовичу було винесено постфактум.