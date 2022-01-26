Договориться не получится. Скандальный форвард лондонского "Арсенала" не тренируется с командой

Руководство лондонского клуба намерено продать бывшего капитана команды до конца зимнего трансферного окна.

Габонский нападающий футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб до конца зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации издания, руководство "канониров" не рассчитывает на дорогостоящего легионера, который был отстранен на шесть матчей из-за дисциплинарного нарушения. Обамеянг уже не попал в состав команды на тренировочный сбор в Дубаи: он остался в Лондоне, где будет поддерживать физическую форму.

Нападающий не играл за "канониров" с момента их поражения от "Эвертона" (2:1) 6 декабря, тогда же его лишили капитанской повязки. По неподтвержденной информации, такое решение тренерский штаб принял из-за опоздания нападающего на тренировку. С тех пор результаты "Арсенала" заметно улучшились: в шести следующих матчах подопечные Микеля Артеты одержали четыре победы подряд, затем проиграли "Манчестер Сити" (1:2) и сыграли вничью с "Бернли" (0:0).

Сообщается, что "Арсенал" рассмотрит предложения по Обамеянгу до закрытия трансферного окна в конце месяца, а сам футболист предпочел бы перейти в европейский клуб.

Среди претендентов на 32-летнего нападающего — несколько команд, в том числе "Пари Сен-Жермен", "Марсель" и "Милан".

Однако с конкретным предложением выступила только саудовская команда "Аль-Наср": они готовы взять форварда в аренду с обязательством дальнейшего выкупа.

Контракт Обамеянга с лондонским клубом истекает через 18 месяцев. В текущем сезоне он забил семь голов в 15 играх за "Арсенал".

В начале декабря Фокус рассказывал о том, как футболист "Арсенала" чуть не стал жертвой грабителей. Бразильцу удалось отстоять свое имущество с помощью бейсбольной биты.