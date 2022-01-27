Ерлінг Холанн назвав топ-3 найкращих футболістів світу. Роналду серед них немає

Норвезький футболіст включив до свого рейтингу конкурента з "Баварії", а також легенд збірних Франції та Аргентини.

Зірка дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд розповів, кого він вважає найкращими футболістами. Але серед названої трійки не знайшлося місця нападнику "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Mirror.

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Голанд демонстрував чудову форму в останні два сезони. На його рахунку 80 м'ячів у 79 іграх за "Борусію". За таку результативність його включили до символічної збірної року за версією FIFA Best Awards, до речі, найкращим гравцем представники ФІФА назвали футболіста "Баварії" Роберта Левандовського.

Зі свого боку, Голанд теж вважає польського нападника найкращим на сьогодні. Водночас, Голандне включив у свою дрім-тім Роналду — лідера "Манчестер Юнайтед" і, за деякими оцінками, одного з найкращих нападників за всю історію футболу.

На думку Голанд, зараз Левандовський — це номер один, а ось Карім Бензема і Ліонель Мессі ділять другий і третій рядки в його топ-3.

Повернувшись до Манчестера цього літа, Роналду довів, що все ще зберігає своє гольове чуття, водночас результати "Юнайтед" залишають бажати кращого.

В останні десять років Роналду та Мессі залишалися головними дійовими особами у світовому футболі, і негласний титул найкращого поперемінно переходив від одного до іншого.

Але зусиллями Роберта Левандовського дует найкращих футболістів перетворився на тріо, проте варто враховувати, що зараз і його футбольна кар'єра наближається до кінця.

Найближчими роками корона кращого гравця може перейти до Ерлінга Голанда, 21-річний норвежець за порівняно нетривалий час виступів у Німеччині став гольовою сенсацією.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду може втратити чверть своєї зарплати. його оклад у "Юнайтед" багато в чому залежить від позиції, де клуб фінішує в чемпіонаті Англії. У контракті зіркового португальця є пункт про те, що якщо "МЮ" не увійде до лігочемпіонської четвірки за підсумками сезону, футболіст недорахується 25% заробітку.