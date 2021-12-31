Симулятор для гольфу і панорамний вид на Варшаву. Роберт Левандовський показав свою квартиру за 8,3 млн. євро (фото)

Житло польського футболіста має спортзал, кінотеатр і навіть повнорозмірний басейн.

Польський форвард Роберт Левандовський володіє фешенебельною квартирою у багатоповерхівці у Варшаві. Британське видання The Sun опублікувало фотографії житла одного з найкращих нападників у світі.

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34-річний футболіст народився і виріс у столиці Польщі. І, незважаючи на те, що з 2010 року він грає в Німеччині (2010 — 2013 в "Борусії" Дортмунд, а з 2014 — в "Баварії"), у 2016 році Левандовський вирішив придбати елітну нерухомість на батьківщині.

Квартира Роберта Левандовського: особливості та розваги

[ + – ] Симулятор для гольфу у квартирі Фото: Zlota 44

Роберт Левандовський придбав квартиру у житловому комплексі Zlota 44, висота якого складає 192 метри. Ціни на житло тут варіюються від 288 000 до 2,26 мільйонів євро. Але найдорожчі квартири коштують 8,3 млн. євро. Одну з таких і придбав нападник "Баварії".

У квартирі польського футболіста, за даними журналу Luxurious Magazine, є ультрасучасний центр спорту та відпочинку, приватний кінотеатр, симулятор гольфу і зал для дегустації вин.

[ + – ] Роберт Левандовський та дружина Анна у спортзалі Фото: instagram.com

[ + – ] У вільний від спорту час сім'я Роберта Левандовського може пограти на роялі Фото: Zlota 44

Роберт Левандовський заробляє приблизно 420 тисяч євро на тиждень, тож може дозволити собі такі комфортні умови.

Як живе Роберт Левандовський

[ + – ] Вид з вікна у квартирі Роберта Левандовського

Сам поляк зізнається: ця квартира — не предмет розкоші, а її підбір ґрунтується на практичних міркуваннях.

"Ця висотна будівля надає одну з найкращих резиденцій у Польщі, тоді як центр спорту і відпочинку дозволяє мені завершити мою програму тренувань в атмосфері найвищої якості.

У моїй професії важливо завжди мати під рукою можливості для тренувань на світовому рівні, і тепер я всього за кілька хвилин їзди на ліфті від повнорозмірного басейну, повністю обладнаного тренажерного залу, розкішного SPA-центру, а також лікувальних та масажних кабінетів.

Це було важливо для мене, оскільки це дозволяє мені будь-якої миті завершити мою тренувальну програму в кращих умовах", — розповів Роберт Левандовський.

[ + – ] Зі спальні у варшавській квартирі Левандовського також відкривається гарний вид. Фото: Zlota 44

[ + – ] Квартира польського форварда виглядає затишно Фото: Zlota 44

[ + – ] Відновлення грає велику роль для форварда – у квартирі є навіть масажні столи Фото: Zlota 44

Зазначимо, що футболіст двічі був близький до того, щоб отримати "Золотий м'яч", що вручається найкращому футболісту року, але у 2020 році премію скасували через пандемію коронавірусу, а у 2021-му поляк за підсумками голосування програв аргентинцю Ліонелю Мессі.