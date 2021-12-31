Симулятор для гольфа и панорамный вид на Варшаву. Роберт Левандовски показал свою квартиру за 8,3 млн евро (фото)

Жилье польского футболиста включает в себя спортзал, кинотеатр и даже полноразмерный бассейн.

Польский форвард Роберт Левандовский владеет фешенебельной квартирой в высотной многоэтажке в Варшаве. Британское издание The Sun опубликовало фотографии жилья одного из лучших нападающих в мире.

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34-летний футболист родился и вырос в столице Польши. И несмотря на то, что с 2010 года он играет в Германии (2010 — 2013 в "Боруссии" Дортмунд, а с 2014 — в "Баварии"), в 2016 году Левандовский решил обзавестись элитной недвижимостью на родине.

Квартира Роберта Левандовского: особенности и развлечения

[ + – ] Симулятор для гольфа в квартире Фото: Zlota 44

Роберт Левандовский приобрел квартиру в жилищном комплексе Zlota 44, высота которого составляет 192 метра. Цены на жилье здесь варьируются от 288 000 до 2,26 миллиона евро. Но самые дорогие квартиры стоят 8,3 млн евро. Одну из таких и приобрел нападающий "Баварии".

В квартире польского футболиста, по данным журнала Luxurious Magazine, есть ультрасовременный центр спорта и отдыха, частный кинотеатр, симулятор гольфа и зал для дегустации вин.

[ + – ] Роберт Левандовский и жена Анна в спортзале Фото: instagram.com

[ + – ] В свободное от спорта время семья Роберта Левандовского может поиграть на рояле Фото: Zlota 44

Роберт Левандовский зарабатывает примерно 420 тысяч евро в неделю, поэтому может позволить себе такие комфортные условия.

Как живет Роберт Левандовский

[ + – ] Вид из окна в квартире Роберта Левандовского

Сам поляк признается: эта квартира — не предмет роскоши, а ее подбор основан на практических соображениях.

"Это высотное здание предоставляет одну из лучших резиденций в Польше, в то время как центр спорта и отдыха позволяет мне завершить мою программу тренировок в обстановке высочайшего качества.

В моей профессии важно всегда иметь под рукой возможности для тренировок на мировом уровне, и теперь я всего в нескольких минутах езды на лифте от полноразмерного бассейна, полностью оборудованного тренажерного зала, роскошного SPA-центра, а также лечебных и массажных кабинетов.

Это было важно для меня, поскольку это позволяет мне в любой момент завершить мою тренировочную программу в лучших условиях", — рассказал Роберт Левандовский.

[ + – ] Из спальни в варшавской квартире Левандовского также открывается красивый вид Фото: Zlota 44

[ + – ] Квартира польского форварда выглядит уютно Фото: Zlota 44

[ + – ] Восстановление играет большую роль для форварда - в квартире есть даже массажные столы Фото: Zlota 44

Отметим, что футболист дважды был близок к тому, чтобы получить "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту года, но в 2020 году премию отменили из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м поляк по итогам голосования проиграл аргентинцу Лионелю Месси.