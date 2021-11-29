В седьмой раз в карьере: Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча"!
Аргентинский нападающий в 2021 году выиграл первый титул с национальной сборной и перешел из "Барселоны" в ПСЖ.
В Париже завершилась церемония вручения премии "Золотой Мяч-2021", которой награждают лучшего футболиста года.
Победителем премии стал аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он получил самую престижную индивидуальную награду в футболе в седьмой раз в карьере. Ранее Месси становился обладателем "Золотого Мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
Главным конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста 2021 года эксперты называли Роберта Левандовского. В итоге, польский форвард мюнхенской "Баварии" занял только второе место. Замкнул тройку лидеров в голосовании полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, который в 2021 году выиграл и Лигу чемпионов УЕФА, и чемпионат Европы по футболу.
Один из самых звездных футболистов мира Криштиану Роналду впервые за 11 лет занял место ниже пятого — на этот раз 36-летний португалец оказался только на шестом месте в голосовании.
Золотой Мяч-2021. Результаты голосования
- Лионель Месси, ПСЖ
- Роберт Левандовский, "Бавария"
- Жоржиньо, "Челси"
- Карим Бензема, "Реал"
- Н'Голо Канте, "Челси"
- Криштиану Роналду, "Манчестер Юнайтед"
- Мохаммед Салах, "Ливерпуль"
- Кевин Де Брюйне, "Манчестер Сити"
- Килиан Мбаппе, ПСЖ
- Джалуиджи Доннарумма, ПСЖ
Отметим, что в первой десятке претендентов на "Золотой мяч" оказались сразу трое представителей ПСЖ — Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарумма.
Ранее Фокус сообщал, что Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com. Согласно этому рейтингу, второе место в списке занял Криштиану Роналду, а Роберт Левандовски замкнул тройку лидеров.
Перед началом церемонии "Золотой Мяч-2021" Криштиану Роналду опубликовал заявление, в котором обвинил организаторов церемонии во лжи.