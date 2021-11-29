В седьмой раз в карьере: Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча"!

Аргентинский нападающий в 2021 году выиграл первый титул с национальной сборной и перешел из "Барселоны" в ПСЖ.

В Париже завершилась церемония вручения премии "Золотой Мяч-2021", которой награждают лучшего футболиста года.

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Победителем премии стал аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он получил самую престижную индивидуальную награду в футболе в седьмой раз в карьере. Ранее Месси становился обладателем "Золотого Мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Главным конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста 2021 года эксперты называли Роберта Левандовского. В итоге, польский форвард мюнхенской "Баварии" занял только второе место. Замкнул тройку лидеров в голосовании полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, который в 2021 году выиграл и Лигу чемпионов УЕФА, и чемпионат Европы по футболу.

Один из самых звездных футболистов мира Криштиану Роналду впервые за 11 лет занял место ниже пятого — на этот раз 36-летний португалец оказался только на шестом месте в голосовании.

Золотой Мяч-2021. Результаты голосования

Лионель Месси, ПСЖ Роберт Левандовский, "Бавария" Жоржиньо, "Челси" Карим Бензема, "Реал" Н'Голо Канте, "Челси" Криштиану Роналду, "Манчестер Юнайтед" Мохаммед Салах, "Ливерпуль" Кевин Де Брюйне, "Манчестер Сити" Килиан Мбаппе, ПСЖ Джалуиджи Доннарумма, ПСЖ

Отметим, что в первой десятке претендентов на "Золотой мяч" оказались сразу трое представителей ПСЖ — Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее Фокус сообщал, что Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com. Согласно этому рейтингу, второе место в списке занял Криштиану Роналду, а Роберт Левандовски замкнул тройку лидеров.

Перед началом церемонии "Золотой Мяч-2021" Криштиану Роналду опубликовал заявление, в котором обвинил организаторов церемонии во лжи.